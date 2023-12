Nothing Phone (2a) : renouveau du design Android à petit prix ?

La rumeur d’un smartphone Android moins cher de la part de Nothing a récemment fait surface. Les rumeurs laissent entendre que ce smartphone s’inspirera de la série Pixel a. La société Nothing de Carl Pei devrait bientôt présenter un nouveau smartphone « a » abordable, qui s’appellerait le Phone (2a). Bien qu’il n’y ait encore rien d’officiel, il y a eu des rumeurs autour du smartphone et la dernière en date a laissé filtrer son design et des détails sur son chipset.

Le créateur d’applications Android, Dylan Roussel, s’est rendu sur X (anciennement Twitter) pour nous donner un aperçu du design du Phone (2a). L’animation n’est pas très détaillée, mais elle en montre suffisamment pour nous donner quelques détails intéressants.

Meet the Nothing Phone (2a)! Model: A142.

Codenames: Pacman / Aero(dactyl?). Nothing’s next phone comes with a Mediatek SoC for the first time. The Mediatek Dimensity 7200. It has 3 Glyph parts, and a brand new design. Launch event at MWC? pic.twitter.com/UTwk2bUjjA — Dylan Roussel (@evowizz) December 15, 2023

Bien qu’il n’y ait pas de véritable clarté, le panneau arrière présente un design différent de celui du Phone (1) et du Phone (2). Il arbore un grand bloc de caméra circulaire avec deux caméras placées horizontalement.

Les actuels smartphones de Nothing sont dotés de caméras arrière alignées verticalement. La nouvelle bosse de la caméra est entourée de petites bandes LED, ce qui signifie que le Nothing Phone (2a) conservera la signature de l’interface Glyph. Il reste à voir si cela se produit pour l’ensemble du panneau arrière ou seulement autour des caméras.

Alors qu’il serait rafraîchissant de voir un nouveau design de la part de Nothing, le design qui a fuité montre plus ou moins une allusion à ce qui ressemble aux smartphones actuels de OnePlus et Vivo. Les smartphones Nothing ont réussi à se démarquer par leur design unique et je ne suis pas sûr que cela se poursuivra avec le nouveau smartphone Nothing, qui pourrait également être le début d’une nouvelle gamme.

Du côté des spécifications ?

En ce qui concerne les spécifications, il est également suggéré que le Phone (2a) pourrait être alimenté par le chipset Dimensity 7200 de MediaTek, et porter le numéro de modèle « A142 ». Les noms de code sont Pacman/Aero.

À part cela, on ne sait pas grand-chose sur le prochain Nothing Phone (2a). Il est fort probable qu’il soit attendu au MWC 2024, qui débutera le 26 février. Une chose à noter est que Nothing n’a rien révélé pour l’instant, il serait donc préférable d’attendre quelque chose d’officiel.