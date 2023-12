Apple vise plus haut en photographie pour l’iPhone 17 Pro Max

Le téléobjectif périscopique de l’iPhone 15 Pro Max utilise un design tétraprismatique, où une structure de verre pliée est utilisée pour refléter la lumière de manière répétée. Cela permet d’atteindre un niveau de zoom optique plus élevé dans un format plus compact.

L’iPhone 15 Pro Max, l’iPhone le plus haut de gamme de cette année est équipé d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels avec un zoom optique 5x et d’un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels à l’arrière. L’iPhone 15 Pro reprend ces chiffres, à l’exception d’un téléobjectif standard de 12 mégapixels avec un zoom optique 3x.

Pu ne donne pas plus de détails sur ce que l’on peut attendre de l’iPhone 2025 le plus cher, ni sur les différences entre le modèle Pro Max et les autres modèles de la série en ce qui concerne les appareils photo.

Nous avons déjà vu des vidéos tournées avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max dans le casque de réalité mixte d’Apple, et les résultats en 3D sont impressionnants. Il semble que la qualité sera encore améliorée dans les années à venir.

La plupart des rumeurs concernant l’iPhone se concentrent sur l’iPhone 16 prévu pour 2024, mais il y a aussi des spéculations sur ce qui arrivera l’année suivante avec l’iPhone 17 , et plus particulièrement sur les caméras embarquées sur l’iPhone 17 Pro Max.