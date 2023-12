Google Chrome innove avec l’IA : créer des thèmes personnalisés

Google travaille sur quelques nouvelles fonctionnalités d’IA générative pour son navigateur Chrome, comme la possibilité de générer des thèmes personnalisés sur le bureau.

Cet outil est analogue à l’outil Customize Chrome sorti en mai dernier, mais il offrira beaucoup plus d’options. Si l’on en croit les vidéos de démonstration partagées par Leopeva64 sur X (la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter), l’outil Create Theme with AI (Créer un thème avec l’IA) vous demandera d’abord de choisir un sujet parmi 12 catégories.

