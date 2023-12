L’Apple Watch Ultra 2026 est prête à révolutionner avec un écran micro-LED

Oui, il peut sembler un peu tôt pour envisager l’achat de l’Apple Watch Ultra 2026, mais d’un autre côté, il n’est jamais trop tôt pour commencer à penser à l’achat d’un nouvel appareil Apple. La très attendue Apple Watch Ultra de 2026 s’apprête à changer la donne, avec un passage révolutionnaire de la technologie OLED à la technologie micro-LED.

Des rumeurs ont déjà indiqué que l’Apple Watch Ultra 2026 serait équipée d’un écran micro-LED. Cependant, il n’a pas été mentionné précédemment qu’elle serait plus grande et plus chère que sa prédécesseure.

L’évolution des écrans d’Apple est passée par l’IPS LCD avec un rétro-éclairage traditionnel, puis par l’IPS LCD avec un rétro-éclairage mini-LED pour les iPad et les MacBook, et enfin par l’OLED, d’abord dans l’Apple Watch et plus tard dans les iPhone.

Selon 9to5Mac, la prochaine frontière est la technologie micro-LED, une technologie révolutionnaire comprenant des versions LED microscopiques. Elle offre également des éléments de pixels améliorés.

Si la firme de Cupertino s’apprête à adopter la technologie micro-LED pour l’ensemble de ses appareils, l’Apple Watch devrait ouvrir la voie en 2026.

Incohérences dans les débuts de l’Apple Watch micro-LED

Les spéculations sur les débuts de l’Apple Watch micro-LED ont connu plusieurs révisions, les prédictions initiales pour 2024 évoluant vers « 2025 ou plus tard ». Prévu à l’origine pour une Apple Watch Ultra en 2025, le taux de rendement de la production de panneaux micro-LED a été suffisamment faible pour qu’Apple craigne de ne pas être en mesure d’obtenir un approvisionnement régulier en écrans de ce type.

Le consensus le plus récent indique que l’année de lancement privilégiée est 2026. En effet, les difficultés de fabrication, liées à la complexité des composants micro-LED, contribuent aux retards, comme le reconnaissent les experts du secteur.

La prochaine Apple Watch Ultra devrait être dotée d’un écran plus grand, à savoir 2,12 pouces contre 1,91 pouces actuellement. Si l’augmentation numérique peut sembler modeste, une augmentation de 11 % de la diagonale se traduit par un agrandissement de la surface d’écran globale qui a un impact visuel.

Cette amélioration promet une expérience utilisateur plus immersive et plus attrayante.

Un prix plus élevé pour la smartwatch d’Apple pour 2026

Eric Chiou, Senior Research Vice President de TrendForce, met en lumière l’aspect financier de ce saut technologique. La transition vers les micro-LED entraîne une hausse des coûts, estimée à 2,5 à 3x plus élevée que celle des écrans OLED existants.

Avec une potentielle augmentation des coûts de l’ordre de 80 dollars, Apple devrait explorer des pistes pour équilibrer cette hausse, potentiellement par un ajustement du prix de vente. Pour justifier une augmentation mesurée, l’entreprise pourrait utiliser sa technologie d’affichage de pointe pour ses prochaines montres connectées.

Étant donné que nous sommes encore à 2 ans de la très attendue refonte de l’Apple Watch Ultra, vous pouvez acheter la dernière Apple Watch Ultra 2 en attendant.