1Password inaugure une ère sans mot de passe avec des Passkeys

L’avenir sans mot de passe devient peu à peu le présent sans mot de passe. De nombreuses plateformes majeures ajoutent la prise en charge des Passkeys (clés d’accès) et, de la même manière, les gestionnaires de mots de passe prennent également en charge l’authentification par passkey. Ils ne remplacent pas encore les mots de passe, mais le travail de base doit être fait pour que cela se produise à l’avenir.

1Password propose des clés d’authentification depuis un certain temps, mais le gestionnaire de mots de passe peut désormais se passer complètement de mots de passe si vous le souhaitez.

1Password va bientôt donner aux utilisateurs la possibilité de remplacer les mots de passe des comptes et les clés secrètes, qui protègent leurs identifiants, par une clé d’accès.

Cela signifie que si vous ne voulez rien savoir des mots de passe, tout ce qui se trouve dans 1Password n’en nécessitera pas : vous pourrez utiliser une clé pour accéder à votre compte 1Password et à vos identifiants, mots de passe et, bien sûr, clés pour d’autres services. Aucun mot de passe principal ou clé n’est nécessaire. Cette fonctionnalité était auparavant en phase de test pour un petit nombre d’utilisateurs, qui pouvaient l’essayer avec un compte 1Password de test, et bien qu’elle soit encore en phase bêta, elle est maintenant ouverte à tous ceux qui veulent l’essayer.

Ainsi, chaque étape de la connexion à quelque chose, jusqu’au gestionnaire de mots de passe que vous utilisez, est sécurisée par une clé d’accès, ce qui garantit qu’elle ne peut pas être piratée par un acteur malveillant qui aurait trouvé votre mot de passe principal dans une archive de mots de passe. Même si vous utilisez des passkeys sur vos comptes, vous devez toujours garder une trace du mot de passe principal de votre gestionnaire de mots de passe pour vous assurer que vous seul avez accès à ces passkeys — cela change maintenant, du moins si vous êtes un utilisateur de 1Password.

Se passer de mot de passe pour plusieurs appareils

Mais que se passe-t-il si vous perdez l’accès à votre appareil ? Cela ne devrait pas poser de problème non plus. Vous avez également la possibilité de créer des codes de récupération, que vous pouvez générer sur le site Web de 1Password et stocker comme vous le souhaitez. Vous pouvez le noter dans un endroit sûr, l’imprimer ou le donner à un tiers de confiance. Ainsi, vous aurez toujours un moyen d’accéder à votre compte 1Password si jamais vous ne pouvez plus utiliser la méthode d’authentification de votre choix.

Si vous souhaitez tester cette solution, n’hésitez pas à rejoindre la version bêta publique sur votre smartphone ou votre ordinateur de bureau.