X prépare la prise en charge des Passkeys sur Android

Le réseau social, anciennement connu sous le nom de Twitter, X, serait en train de mettre en place la prise en charge des Passkeys pour son application Android, suite au déploiement de l’application iOS.

L’ajout de cette fonctionnalité offrira aux utilisateurs d’Android un moyen plus pratique et plus sûr de se connecter à l’application.

Qu’est-ce qu’un Passkey ?

Au cas où vous ne le sauriez pas, les Passkeys sont une méthode d’authentification alternative qui élimine la nécessité de se souvenir de mots de passe complexes. Elles s’appuient sur une combinaison de moyens d’authentification sécurisés, tels que la biométrie (empreintes digitales ou reconnaissance faciale) ou des clés cryptographiques spécifiques à l’appareil.

Vos comptes en ligne sont ainsi beaucoup moins vulnérables aux tentatives de piratage ou d’hameçonnage.

La prise en charge des Passkeys a déjà été déployée sur la version iOS de l’application, et selon les découvertes de @AssembleDebug de The SP Android, elle arrivera bientôt sur Android également. Au cours d’une analyse approfondie du code, des références à la fonction de clé ont été trouvées dans l’application bêta X/Twitter (version 10.32.0-bêta).

Cela suggère que la fonctionnalité est en cours de développement et, bien qu’elle ne soit pas encore totalement fonctionnelle, elle est très probablement proche de son lancement. Une fois lancée, vous trouverez les paramètres du passe dans l’application X sous Paramètres et confidentialité > Sécurité et accès aux comptes > Sécurité > Protection supplémentaire par mot de passe.

Un avenir sans mot de passe

Les Passkeys offrent un niveau de sécurité supérieur à celui des mots de passe traditionnels. Les mots de passe peuvent être facilement volés, devinés ou exposés lors de violations de données. Les Passkeys, qui sont liés à votre appareil et nécessitent souvent une vérification biométrique, sont beaucoup plus difficiles à compromettre.

L’adoption des Passkeys par X s’inscrit dans une tendance croissante de l’industrie en faveur de l’authentification sans mot de passe. Cette évolution promet une expérience en ligne plus conviviale et plus sûre pour ses utilisateurs.