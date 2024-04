Keeper révolutionne la gestion des passkeys sur mobile

Keeper Security franchit une nouvelle étape dans l’univers de la gestion des mots de passe en offrant désormais aux utilisateurs mobiles la possibilité de créer et de sauvegarder des clés d’accès, alias passkeys, directement depuis leur application mobile.

Cette innovation est disponible tant pour les utilisateurs d’Android que d’iPhone, leur permettant de gérer leurs identifiants sans mot de passe depuis l’application Keeper, plutôt que de dépendre des gestionnaires de passkeys proposés par Google et Apple.

Cette avancée s’inscrit dans la continuité du support des clés d’accès via les extensions de navigateur sur bureau lancé l’année dernière par Keeper. L’intégration de cette fonctionnalité sur mobile signifie que les clés d’accès sont désormais utilisables sur toutes les plateformes compatibles avec Keeper, marquant un pas de plus vers une gestion sécurisée et simplifiée des accès en ligne.

Les clés d’accès, technologie émergente promouvant une authentification sans mot de passe, sont régies par les normes de la FIDO Alliance, une association intersectorielle regroupant de grands acteurs technologiques. Keeper, en tant que membre, contribue à cette évolution en adoptant les passkeys qui utilisent des clés cryptographiques, la clé privée étant stockée sur l’appareil de l’utilisateur. L’accès au compte est accordé par la combinaison de cette clé privée avec une clé publique, appartenant au service utilisé. Cette méthode, qui peut inclure l’authentification par empreinte digitale, reconnaissance faciale ou PIN, est considérée comme plus sûre, car elle ne peut être usurpée par hameçonnage.

De plus en plus de services populaires adoptent les clés d’accès, parmi lesquels WhatsApp, PlayStation, eBay et PayPal. Keeper propose même un répertoire en ligne répertoriant les services compatibles, facilitant ainsi la connexion sans mot de passe.

Keeper, une alternative à Google et Apple pour les passkeys

La création d’une clé d’accès sur un appareil mobile avec Keeper offre une alternative sécurisée aux gestionnaires de Google et Apple, en permettant l’utilisation de la clé d’accès sur n’importe quel appareil. Ce qui distingue Keeper, c’est la possibilité de gérer les passkeys aussi facilement que les mots de passe, en les organisant dans des dossiers personnalisés ou en les partageant avec d’autres utilisateurs.

L’initiative de Keeper renforce la sécurité des utilisateurs en diversifiant les options de stockage des clés d’accès, soulignant l’importance d’une gestion autonome et sécurisée des identifiants numériques.