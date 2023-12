Google Chrome renforce la confidentialité avec le blocage natif des cookies tiers

Pendant de nombreuses années, le monde a été confronté à des cookies invasifs et gênants, de nombreux sites demandant à être acceptés avant d’être visités. Cependant, cette situation change avec Chrome, une fonctionnalité largement attendue par le monde entier, avec une mise en garde : elle n’est déployée que pour 1 % des utilisateurs à l’heure actuelle, et devrait bientôt s’étendre, selon Google.

En 2021, Google a promis de supprimer les cookies tiers qui doivent être stockés sur l’ordinateur de l’utilisateur, et cette fonctionnalité devrait être disponible d’ici 2023. Toutefois, les concurrents de Google et les défenseurs de la vie privée ne sont pas totalement convaincus par sa technologie de remplacement des cookies . Par ailleurs, des organismes de réglementation tels que l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) surveillent la nouvelle protection contre le suivi de Google pour s’assurer qu’elle ne confère pas à l’entreprise un avantage déloyal dans la vente de ses propres publicités.

L’une des fonctionnalités les plus attendues de Chrome a également été introduite dans la mise à jour Privacy Sandbox de la version 114, et permet aux utilisateurs de contrôler les informations recueillies par une page Web qui propose des publicités personnalisées.

Lors d’une précédente révélation, Google a fait une promesse au monde entier, centrée sur son engagement en faveur d’une navigation plus sûre sur sa plateforme Chrome, en proposant des mises à jour hebdomadaires pour tous. Cela a commencé avec la publication par Google de la version 116 de Chrome, et l’entreprise cherche à apporter des mises à jour hebdomadaires du canal Stable pour tous, offrant des correctifs de sécurité qui résoudront les problèmes découverts.