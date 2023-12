Beeper persiste malgré les tentatives d’Apple de limiter l’accès à iMessage

C’est reparti ! Beeper lutte toujours contre les tentatives d’Apple de bloquer ses services Beeper Mini et Beeper Cloud qui permettent d’utiliser iMessage sur les smartphones Android. L’entreprise a déjà contourné les restrictions d’Apple en supprimant la prise en charge des numéros de téléphone de Beeper Mini et en demandant aux utilisateurs de se connecter à l’aide d’un identifiant Apple ID. Aujourd’hui, il semble qu’Apple ait compris la solution de contournement de Beeper.

Tard dans la soirée, Beeper a indiqué qu’il enquêtait sur un problème rencontré par les utilisateurs dans la réception de messages iMessage sur Beeper Mini et Beeper Cloud. « Apple semble bloquer délibérément la réception des iMessages pour environ 5 % des utilisateurs de Beeper Mini », a déclaré l’entreprise.

Apple appears to be deliberately blocking iMessages from being delivered to ~5% of Beeper Mini users. Uninstalling and reinstalling Beeper Mini fixes the issue.

We won’t have a fix tonight, but we’re working on it. https://t.co/70KbYfcwjr

—Beeper (@onbeeper) December 14, 2023