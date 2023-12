Apple renforce son offre de Self Service Repair avec un outil Diagnostic

Apple a étendu son service de réparation en libre-service, Self Service Repair, introduit en avril 2022, offrant aux utilisateurs davantage de contrôle dans la résolution des problèmes, l’entreprise visant à élargir les options de réparation à l’échelle mondiale pour ses utilisateurs.

Apple a introduit un nouvel outil de diagnostic, Apple Diagnostics, pour les réparations en libre-service. Actuellement disponible aux États-Unis, il sera étendu à l’Europe l’année prochaine.

Destiné aux utilisateurs ayant des connaissances en matière de réparation, Apple Diagnostics permet d’organiser des sessions de dépannage, en permettant aux clients de tester le fonctionnement de l’appareil et d’identifier les pièces susceptibles de nécessiter une réparation.

En visitant le site Web de l’outil, vous serez invité à mettre votre appareil en mode diagnostic avant d’entrer son numéro de série. Ensuite, vous aurez accès à une suite de diagnostics, comprenant des éléments tels qu’un inspecteur de ressources mobiles pour vérifier les logiciels et valider la présence des composants, des tests de sortie audio et des « anomalies de pixels d’affichage », ainsi que des tests pour les caméras et Face ID. La page d’assistance d’Apple indique que les tests peuvent « aider à isoler les problèmes, à déterminer si une pièce doit être remplacée ou à vérifier qu’une réparation a été effectuée avec succès ».

Pour ceux qui n’ont pas d’expérience en matière de réparation d’appareils, Apple recommande de se rendre chez des prestataires de services agréés disposant de techniciens certifiés. Ces professionnels utilisent des pièces Apple d’origine, conformes aux normes internationales de sécurité et de fiabilité.

Disponibilité étendue en Europe

L’outil nécessite iOS 17.0 ou macOS Sonoma 14.1 et versions ultérieures. Ce service est désormais accessible pour l’iPhone 15 et les modèles Mac alimentés par la technologie M2, tels que le MacBook Pro 14 et 16 pouces, le MacBook Air 15 pouces, le Mac mini, le Mac Pro et le Mac Studio.

La réparation en libre-service est désormais accessible dans 24 pays européens supplémentaires, dont la Croatie, le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse. Cette extension porte à 35 le nombre total de produits Apple pris en charge dans 33 pays et 24 langues.

Apple a annoncé la disponibilité de l’application :