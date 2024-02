La fin de Beeper Mini et le début des problèmes pour Apple avec la FCC

L’affaire entre Apple et Beeper Mini, qui a brièvement permis aux utilisateurs d’Android de bénéficier de la plateforme de messagerie iMessage d’Apple, prend un tournant judiciaire significatif.

Deux mois après la suspension de Beeper Mini fin 2023, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a lancé une enquête sur les pratiques d’Apple. Cette application innovante a symbolisé un court moment d’unité entre les bulles de texte vertes et bleues, rendant possible une communication fluide entre les utilisateurs d’Android et d’iMessage. Cependant, l’utilisation actuelle de Beeper Mini exige désormais l’accès à un Mac, limitant sa portée.

Lors de la conférence State of the Net 2024, diffusée par C-Span, Brendan Carr, commissaire à la FCC, a abordé en détail la question de Beeper Mini. Il a souligné l’importance de l’application dans la résolution de la dichotomie entre les bulles vertes et bleues, ainsi que ses avantages en termes de qualité de transmission des photos et vidéos. Plus crucial encore, Carr a mis en lumière la contribution de Beeper Mini à l’accessibilité pour les personnes handicapées et à l’introduction d’une concurrence accrue sur le marché.

Ces éléments ont conduit Carr à recommander une enquête de la Federal Trade Commission (FTC) sur les agissements d’Apple, en particulier pour vérifier leur conformité avec les règles de la Partie 14 de la FCC, qui visent à garantir une accessibilité et une utilisabilité sans entraves.

L’approche « jardin clos » d’Apple, perçue comme anti-concurrentielle, pourrait, selon Carr, nécessiter une intervention du Département de la Justice des États-Unis (DOJ) pour évaluer les effets sur la concurrence de manière plus large.

Today, I called for the @FCC to investigate whether Apple violated our Part 14 rules by blocking Beeper Mini – an app that enabled interoperability between iOS & Android messaging.

Beeper bridged the “blue bubble – green bubble” divide that Apple maintains as part of a broader… pic.twitter.com/vxefQZKDXb

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) February 12, 2024