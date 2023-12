Pour stimuler les ventes du Galaxy S24, Samsung pourrait offrir un prix attractif

En raison d’une augmentation des coûts, les prix du duo Google Pixel 8 et de l’Apple iPhone 15 Pro Max ont été augmentés. Heureusement pour les acheteurs, Samsung a apparemment décidé de conserver les prix de l’année dernière pour la gamme Galaxy S24.

Le Korea Economic Daily rapporte que même si le Galaxy S24 présentera de nombreuses nouvelles fonctionnalités, son prix sera identique à celui de son prédécesseur. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que le Galaxy S24 commence à 859 euros, que le Galaxy S24+ de base coûte 899 euros et que le S24 Ultra de base soit vendu au détail à 1 199 euros.

Le marché des smartphones est enfin sur la voie de la reprise et Samsung veut en tirer le meilleur parti en vendant 10 % d’unités de plus que l’année dernière, soit plus de 33 millions de smartphones pour être exact.

Auparavant, un rapport indiquait que Samsung n’équiperait pas la série Galaxy S24 avec plus de mémoire vive que l’itération actuelle en raison de l’augmentation des prix de la mémoire. Et ce, même si les fonctions d’IA nécessitent plus de mémoire vive.

Une autre façon pour Samsung de réduire les coûts, selon le rapport d’aujourd’hui, est de ramener la puce Exynos en interne. Le Galaxy S23 est entièrement propulsé par le Snapdragon 8 Gen 2, mais Samsung devrait réintroduire sa stratégie d’utilisation de la puce Exynos sur certains marchés.

Vers un processeur maison pour réduire les coûts

Il semble que dans certaines régions, les Galaxy S24 et S24+ de base seront alimentés par le Exynos 2400, et seul le Galaxy S24 Ultra sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3.

Les nouveaux smartphones devraient également être dotés d’une multitude de fonctions d’IA, notamment la traduction d’appels en temps réel, des fonctions d’édition de photos et des fonds d’écran génératifs d’IA. Reste à savoir si ces fonctionnalités permettront à la série de surpasser la concurrence et de devenir les meilleurs smartphones.

Le Galaxy S24 Ultra devrait être équipé d’un nouveau téléobjectif de 50 mégapixels et d’un écran plat, tandis que les modèles standard et Plus pourraient être dotés de batteries plus puissantes.