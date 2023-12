L’iconique Polaroid OneStep SX-70 capturé dans un nouvel ensemble LEGO Ideas

Une fuite sur un site Web polonais laisse entrevoir une collaboration LEGO inédite : un ensemble d’appareils photo Polaroid.

Avant son lancement officiel par LEGO, un revendeur polonais a donné aux amateurs un premier aperçu de l’ensemble LEGO Ideas très attendu — 21345 Polaroid OneStep SX-70 Camera, dont la sortie est prévue pour le 1er janvier 2024.

Cet ensemble est une réalisation de la soumission d’idées de Minibrick Productions, comme le rapporte The Verge. LEGO a fait preuve d’un savoir-faire remarquable en capturant l’essence de l’emblématique Polaroid OneStep, en assurant la reproduction fidèle de ses couleurs, de ses proportions et de ses caractéristiques distinctives.

Les passionnés d’appareils photo et de photographie trouveront une délicieuse synergie avec la sortie prochaine de l’appareil photo rétro 31147. Ces deux ensembles offrent une combinaison harmonieuse pour ceux qui apprécient le charme nostalgique des appareils photo classiques sous forme de LEGO.

Cela ajoute un élément d’excitation et d’anticipation pour les passionnés de LEGO, qui attendent avec impatience plus de détails sur les caractéristiques et la disponibilité de l’ensemble. La sélection de cette création par l’équipe Ideas a été révélée en octobre 2022, et elle apparaît maintenant comme un nouvel ajout passionnant à la gamme LEGO.

L’examen du panneau arrière de la boîte offre une vue complète des diverses caractéristiques du LEGO Polaroid, ainsi que de ses dimensions, qui s’étendent sur 9 cm de large et 9 cm de haut. L’attrait visuel de cette création est indéniable, mettant en valeur le talent artistique exceptionnel de LEGO dans la représentation fidèle de l’emblématique appareil photo Polaroïd.

Présenté comme l’ensemble LEGO numéro 21345, le futur LEGO Polaroid OneStep est sur le point d’être le kit d’idées inaugural de 2024. Composé de 516 pièces, ce kit promet une reproduction fidèle du modèle original soumis par les fans.

Chargement des photos

Extérieurement, la ressemblance est frappante, avec l’emblématique bande arc-en-ciel au centre et l’utilisation intelligente des mêmes pièces que le modèle original. Notamment, la charnière avant permet aux utilisateurs de la décrocher, imitant ainsi le processus de chargement des photos comme dans le monde réel.

Bien que le LEGO Polaroid OneStep soit légèrement plus petit que l’appareil photo réel, mesurant environ 75 % de sa taille, il conserve un bouton d’obturateur poussoir et incorpore le marquage approprié. Un charmant élément imprimé Polaroid Land Camera orne l’avant, renforçant le charme nostalgique de cette adaptation LEGO.

Dans l’attente de la révélation officielle, les fans attendent la confirmation de la date à laquelle le nouvel ensemble LEGO Polaroid rejoindra officiellement la gamme Ideas. Au prix de 79,99 dollars, Jay’s Brick Blog a rapporté que l’on s’attend à ce qu’il arrive dans les boutiques des revendeurs, potentiellement dans les premiers mois de la nouvelle année.