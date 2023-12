by

Intel renforce la certification Evo avec IA et nouvelles normes pour 2024

Parmi toutes les annonces, Intel arrive avec la 14e génération Meteor Lake, et la série Intel Evo subit également quelques changements. La certification Intel Evo reçoit un nouveau badge et des normes plus élevées pour ce qui est de la certification d’un ordinateur portable Intel Evo. L’application Intel Unison est également remaniée avec de nouvelles fonctionnalités notables.

L’édition Intel Evo fait essentiellement référence aux normes élevées qu’Intel a fixées pour les ordinateurs portables. Si vous êtes submergé par l’océan d’options en 2023, Intel Evo viendra à votre rescousse. Le simple fait de rechercher le badge Intel Evo Edition sur un nouvel ordinateur portable vous garantira de recevoir une machine dotée de plusieurs fonctions puissantes et de spécifications fiables. Ces caractéristiques s’appliquent à tous les aspects, y compris l’autonomie de la batterie, le temps de réveil de l’ordinateur, la prise en charge de la connectivité, la qualité de l’affichage et bien plus encore.

Avec l’introduction d’une nouvelle génération de CPU, les normes qui composent un PC certifié Intel Evo edition ont évolué. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle joue un rôle important. Une puce NPU intégrée est désormais requise pour la certification Intel Evo Edition. La nouvelle puce NPU permet d’accélérer plusieurs tâches liées à l’intelligence artificielle.

Le traitement hors ligne de l’IA est également possible avec le NPU. L’ordinateur portable doit être capable d’utiliser des fonctions d’IA telles que Microsoft Studio Effects, la réduction automatique de la luminosité de l’écran en fonction de l’endroit où l’utilisateur regarde, le verrouillage automatique si l’utilisateur quitte le voisinage de l’ordinateur, et plus encore.

En outre, les ordinateurs portables certifiés Intel Evo Edition offriront une autonomie de plus de 10 heures dans le monde réel. Ces ordinateurs portables Intel démarreront également en moins de < 1,5 seconde, ce qui est l’objectif d’Intel pour pouvoir appeler cette fonction « Instant On ». Le nouvel ordinateur portable Evo doit également fournir 4 heures d’autonomie en 30 minutes de charge, la charge rapide est donc indispensable.

Intel introduit également un nouveau test appelé « Cool Quieter Performance ». En fait, l’entreprise souhaite établir une norme concernant le niveau sonore des ventilateurs d’un ordinateur portable Intel de la 14e génération.

Il y a quelques autres exigences matérielles. Il s’agit notamment d’un écran lumineux full HD+, d’une webcam 1080p, d’une certification EPEAT Silver (qui indique que le produit électronique est assez durable), d’un réseau Wi-Fi 6E, d’un support Thunderbolt 4 Type-C, d’une mémoire vive à double canal et d’un disque SSD PCIe. Dans l’ensemble, les derniers ordinateurs portables Intel Evo Edition seront très impressionnants !

L’application Intel Unison devient encore meilleure

Qu’est-ce que Intel Unison exactement ? C’est la tentative d’Intel de créer un écosystème, et l’application Unison possède de nombreuses fonctionnalités impressionnantes. Intel Unison est une application qui fonctionne sur tous les appareils afin d’unifier votre expérience informatique. Elle permet notamment de transférer des fichiers entre votre smartphone et votre PC, de passer des appels, etc.

Alors, comment Intel rend-elle l’application Unison encore meilleure ? Tout d’abord, Intel élargit la prise en charge de l’application. Désormais, Intel affirme que « tous les smartphones et tablettes » peuvent recevoir Intel Unison et faire partie de votre écosystème informatique.

En outre, l’application Intel Unison sur les tablettes vous permettra de partager l’écran de la tablette avec votre PC. La tablette peut alors servir d’écran secondaire pour votre PC. Les principales fonctionnalités à venir sont Universal Control et Swift Connect. Ces nouvelles fonctionnalités seront lancées entre la mi-février et le début du mois d’avril de l’année prochaine.

Swift Connect permet une connexion transparente à différents appareils. Universal Control sera une fonction phare, permettant aux utilisateurs de contrôler tous leurs appareils avec un seul ensemble de périphériques (clavier + souris). Dans l’ensemble, l’application Intel Unison combinée au dernier processeur Intel Evo edition 14e Génération vous offrira l’expérience Windows sur PC la plus innovante.