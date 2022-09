Voici un clavier compatible avec tous les LEGO !

Les super fans de LEGO voient leurs petites briques en plastique préférées partout. Et souvent, ils veulent incorporer leur passe-temps favori dans leur vie quotidienne de toutes les manières possibles.

Alors, pourquoi pas sur son propre clavier d’ordinateur ? Grâce à Gizmodo, nous avons appris l’existence d’un nouveau clavier compatible avec les LEGO qui fonctionne réellement avec vos propres briques LEGO. Connu sous le nom de « Pixel », le clavier provient de MelGeek. Vous pouvez voir plusieurs images de ce super clavier en briques ici même :

Ce clavier très unique en son genre comporte plusieurs plots compatibles avec les LEGO. Ainsi, on peut y attacher ses propres blocs de construction et mini-figures. MelGeek a également fixé des clous sur les touches mécaniques, ce qui vous permet d’échanger les capuchons de style 8 bits ou les pièces LEGO. Le clavier Pixel est doté d’un rétroéclairage RVB et de modes filaire et sans fil.

Les propriétaires du clavier peuvent retirer le jeu de capuchons inclus et les remplacer par leurs propres créations LEGO. Celui-ci est sûr d’attirer l’attention de tout le monde à la maison ou au bureau.

Il convient toutefois de noter que le clavier Pixel n’est pas un produit LEGO sous licence officielle. En effet, les brevets LEGO sur le design de ses briques emboîtables ont expiré en 1978. Depuis lors, plusieurs autres sociétés ont fabriqué des produits compatibles sans utiliser la moindre marque officielle LEGO. Néanmoins, il est totalement compatible avec la plupart des produits LEGO officiels que vous possédez déjà.

Le Pixel de MelGeek n’est pas encore en vente, mais vous pouvez réserver le clavier à un prix nettement inférieur de 199 dollars (il coûtera 269 dollars lorsqu’il sera disponible) si vous payez des frais de réservation de 1 dollar. Nous ne savons pas encore quand le Pixel sera expédié.