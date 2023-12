Fortnite et LEGO s’associent pour un jeu de survie

LEGO Fortnite est un tout nouveau jeu craft de survie qui devrait arriver dans Fortnite le 7 décembre 2023, et il s’agit de la première expérience ludique issue du partenariat à long terme entre Epic Games et le groupe LEGO.

Bien que les détails soient encore un peu rares, il a été révélé que « dans LEGO Fortnite, les joueurs peuvent explorer de vastes mondes ouverts où la magie de la construction LEGO et Fortnite entrent en collision. Conçu pour que les personnes de tous âges puissent s’amuser ensemble, le jeu encouragera la créativité, l’expérimentation et la collaboration à travers le jeu ».

Get ready for an all new survival crafting adventure! 🦙 #LEGOFortnite launches in Fortnite on December 7

Find out more: https://t.co/hpbGoNQXF7 pic.twitter.com/NrFuqngonW — LEGO (@LEGO_Group) December 2, 2023

Epic Games et le groupe LEGO ont annoncé leur partenariat en 2022, et l’objectif est de « façonner l’avenir du métaverse et de le rendre amusant et sûr pour tous ».

Le partenariat est régi par trois principes, tous trois acceptés par Epic Games et le groupe LEGO :

Protéger le droit des enfants à jouer en faisant de la sécurité et du bien-être une priorité.

Protéger la vie privée des enfants en faisant passer leur intérêt supérieur en premier.

Donner aux enfants et aux adultes des outils qui leur permettent de contrôler leur expérience numérique.

Cette nouvelle arrive juste après le coup d’envoi de l’événement « The Big Bang » de Fortnite, qui nous plongera dans le chapitre 5 de Fortnite : Underground, qui verra également l’ajout des skins Peter Griffin et Solid Snake tant attendus, d’une nouvelle île, de mods d’armes, d’un nouveau train qui traversera la carte, et de bien d’autres choses encore.