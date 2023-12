Agnès Varda célébrée par Google Doodle : récompensée pour son impact dans le cinéma

Le Google Doodle rend aujourd’hui hommage à la cinéaste Agnès Varda à travers une illustration dédiée à l’ensemble de son œuvre exceptionnelle. L’Académie européenne du cinéma lui a décerné un prix honorifique pour l’ensemble de son œuvre en ce jour de 2014.

Agnès Varda est née à Bruxelles le 30 mai 1928 sous le nom d’Arlette. À l’âge de 12 ans, sa famille déménage en France, à Sète. Agnès Varda étudie l’histoire de l’art et la photographie. Après ses études, elle commence sa carrière en prenant des photos pour des magazines et le Théâtre National Populaire.

Varda se lance dans la réalisation d’œuvres cinématographiques en s’inspirant de ses photos. Son premier film, sorti en 1955 et intitulé « La Pointe Courte », est l’une de ces tentatives. Le film mêle fiction et discussions documentaires.

Varda a continué à faire des films en tant que réalisatrice autodidacte. Elle n’a pas étudié la réalisation et s’est donc affranchie des normes de l’industrie. Cette liberté lui a permis de briser les codes et a contribué à l’avènement de la Nouvelle Vague française. Le mouvement de la Nouvelle Vague a rejeté les conventions cinématographiques traditionnelles au profit de l’expérimentation.

Varda a réalisé plus de 40 films, dont des courts métrages, des longs métrages et des documentaires sur la complexité de l’être humain, tout au long de sa carrière. Parmi ses œuvres les plus remarquables, citons Cléo de 5 à 7, Vagabond et Les glaneuses et moi.

Elle a défendu les droits des femmes

Féministe, elle a mis en scène des histoires de femmes dans de nombreux films. Elle a défendu le choix des femmes dans le film de 1977 L’une chante, l’autre pas, qu’elle décrit comme une « comédie musicale féministe ». Elle a défendu les droits des femmes et a signé le Manifeste des 343 avec d’autres femmes françaises. Ce manifeste déclarait publiquement que ces femmes avaient avorté par le passé et poussait les responsables politiques à légaliser l’avortement.

Les efforts créatifs de Varda dans de nouveaux formats ont inclus des installations vidéo en 2003. Ses installations artistiques immersives ont été exposées dans le monde entier, dans des villes telles que New York, Pékin et Paris.

Varda a reçu plusieurs récompenses, notamment un prix Lumières et une nomination aux Oscars pour Visages Villages, un César pour Les Plages d’Agnès, un Lion d’or pour Sans toit ni loi, un Oscar d’honneur pour l’ensemble de son œuvre cinématographique et bien d’autres encore.