Google Maps renforce la protection de la vie privée avec de nouvelles options de localisation

Google Maps a récemment fait l’objet de quelques mises à jour amusantes. Aujourd’hui, Google Maps propose de nouvelles améliorations en matière de protection de la vie privée en ajoutant des moyens de contrôler vos données de localisation. Le voyage commence, comme tant d’autres, par ce petit point bleu dans Google Maps.

Lors de l’annonce de ces mises à jour, Marlo McGriff, directeur des produits de Google Maps, a déclaré :

Vos données de localisation sont personnelles. Nous nous engageons à assurer leur sécurité, leur confidentialité et leur contrôle. Google Maps n’échange jamais vos données avec qui que ce soit, y compris les annonceurs. Passez moins de temps à vous préoccuper de vos données et plus de temps à découvrir de nouveaux endroits, à atteindre vos destinations ou à profiter de moments avec vos amis – tout cela grâce à Google Maps.

À l’heure actuelle, le fait d’appuyer sur le point bleu dans Google Maps offre des raccourcis pour enregistrer votre stationnement ou partager votre position. Cette mise à jour ajoute des options pour la localisation de l’appareil et l’historique de localisation. Vous pouvez voir d’un coup d’œil si elles sont activées ou désactivées, et vous pouvez les basculer en quelques pressions.

Par défaut, l’historique de vos positions est désactivé lorsque vous utilisez Google Maps. Si vous avez choisi de l’activer, votre activité est enregistrée dans le cloud et peut être consultée dans la fonction Timeline de l’application. Google apporte un changement important : avec une prochaine mise à jour, vos données seront stockées localement, et non plus dans le cloud par défaut. Vous pourrez toujours sauvegarder manuellement vos informations sur le cloud si vous le souhaitez.

Google raccourcit également le délai par défaut avant la suppression automatique de votre historique de localisation, qui passe de 18 mois à 3 mois. Ces changements interviendront au cours de l’année prochaine.

Une autre mise à jour, petite mais importante, arrivera bientôt : la possibilité de supprimer toutes les données relatives à un lieu spécifique directement dans Maps.

Supprimer toutes les données relatives à un lieu spécifique dans Maps

Actuellement, vous pouvez supprimer un lieu de votre timeline assez facilement : il vous suffit d’appuyer sur l’option « Supprimer » dans la vue d’ensemble du lieu. Toutefois, si vous avez utilisé Maps pour visualiser ce lieu ou obtenir un itinéraire, ces données continueront d’exister dans votre activité Google Web et App, si cette option est activée pour votre compte. Aujourd’hui, Google propose un moyen simple de supprimer toutes ces informations d’un seul coup.

L’article de blog de Google indique que cette fonction est utile si vous prévoyez une « fête d’anniversaire surprise », ce qui, je suppose, serait le cas. Mais à mon avis, cela semble particulièrement utile pour les victimes d’abus domestiques qui pourraient vouloir effacer rapidement toute leur activité liée à un lieu particulier. De la manière dont cela fonctionne actuellement, on peut avoir l’impression d’avoir effacé toutes les preuves d’une visite à un endroit en le supprimant de sa timeline, mais ce n’est pas forcément le cas. Google indique que cette fonctionnalité sera disponible « dans les semaines à venir ».

En attendant, vous pouvez toujours vérifier les paramètres et l’historique de votre activité Web dans le hub Mon activité de Google.