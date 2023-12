La révolution des puces continue : Apple découvre la puce 2 nm de TSMC pour la série M4

Les processeurs sont de plus en plus petits et de plus en plus puissants, et le dernier développement de la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est la démonstration de la puce 2 nm à Apple. Actuellement, le dernier travail d’Apple et de TSMC est la puce de 3 nm, mieux connue pour ses débuts au début du mois d’octobre lors de l’événement Scary Fast, centré sur la série M3 pour les Mac et les iPad.

Si la puce M3 n’est pas encore très répandue dans la gamme Apple, puisqu’elle n’est présente que dans le MacBook Pro et le nouvel iMac, la puce Apple M4 de 2025 est d’ores et déjà prévue.

Le Financial Times a rapporté que TSMC a récemment fait une démonstration et montré sa première version des puces de 2 nm, avec une mise à jour offrant un facteur de forme plus petit d’un nanomètre. Cette année, nous avons vu le M3 avec le processus de 3 nm, et la présentation récemment rapportée par TSMC à Apple signale son développement de la prochaine génération qui offrira des mises à niveau pour les processeurs actuels.

Il a également été révélé que le processus de 2 nm est prévu pour une production de masse en 2025, l’année prochaine étant centrée sur la puce 3 nm qui a déjà été présentée par Apple en octobre dernier.

De plus, Apple n’est pas la seule entreprise cliente de la production de TSMC, les prototypes de 2 nm ayant également été montrés à une autre entreprise, NVIDIA.

Les puces de 2 nm arriveront en 2025, mais est-ce la M4 ?

Si l’on s’en tient aux publications d’Apple, la réduction significative de la taille de cette puce annonce la prochaine génération de la série M, dont le processeur serait le M4. Il est analogue à la puce 4 nm du M2 qui a vu son homologue sortir cette année, le 3 nm connu sous le nom de M3.

Apple devrait rester silencieuse sur ce nouveau processus de 2 nm, mais il devrait s’appeler M4, avec une première production de masse prévue pour 2025.

La série M d’Apple a peut-être été conçue et imaginée par l’équipe californienne, mais elle a été fabriquée par TSMC et, grâce à ce partenariat, l’entreprise a atteint des sommets, devenant l’un des principaux fabricants de puces au monde. Depuis de nombreuses années, TSMC a apporté des améliorations à la série M depuis qu’elle a été lancée par Apple en 2020, réalisant ainsi le premier pas de Big Tech vers l’indépendance.

Aujourd’hui, leur partenariat est devenu l’une des activités les plus importantes de l’entreprise, centrée sur la série M qui a fourni les processeurs renommés d’Apple. Le développement récent du SoC de nouvelle génération, le processus 2 nm, montre l’avenir du partenariat entre Apple et TSMC, et plus important encore, son arrivée possible d’ici 2025, avec le M4.