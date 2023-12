Instagram offre plus de contrôle sur la confidentialité avec des paramètres de visibilité des likes

Instagram prévoit d’introduire une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui permettra aux utilisateurs de choisir qui peut voir leurs likes sur les publications et les Reels. La possibilité de contrôler qui peut voir vos j’aime a pour but de renforcer la confidentialité et, espérons-le, d’améliorer l’engagement.

Cette mise à jour promet de changer la façon dont les individus gèrent leur présence en ligne, en offrant un nouveau niveau de personnalisation et de gestion de la vie privée.

Quelques captures d’écran d’une version bêta d’Instagram confirment que la nouvelle fonctionnalité offrira quatre options différentes parmi lesquelles les utilisateurs pourront choisir. À en juger par les captures d’écran, vous ne pourrez choisir qu’une seule option parmi les quatre présentées, à moins qu’Instagram ne décide de changer les choses d’ici à ce que la nouvelle fonctionnalité soit accessible à tous.

#Instagram is testing the ability to decide who can see when you like other people’s posts and reels pic.twitter.com/BWeOhWSLyJ

— Hammod Oh (@ihammod_oh) December 10, 2023