SMIC et Huawei franchissent la barrière du 5 nm malgré les restrictions américaines

L’usine chinoise de semi-conducteurs Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) pourrait avoir franchi la barrière du processus de 5 nm malgré les restrictions américaines, en développant une puce de pointe pour Huawei.

Cette percée constitue une avancée significative tant pour SMIC que pour Huawei, dans un contexte de tensions géopolitiques et de concurrence technologique. Alors que la demande de puces de pointe continue d’augmenter, ce développement place les géants chinois de la technologie dans une position plus forte pour affronter la concurrence mondiale et réduire leur dépendance à l’égard des fournisseurs américains.

Au début de l’année, l’entreprise a commencé la production de masse du processeur HiSilicon Kirin 9000 S de Huawei en utilisant sa technologie de processus de deuxième génération de 7 mm. Huawei a ainsi pu améliorer considérablement les performances et l’efficacité de ses appareils équipés de ce chipset haut de gamme. Cette collaboration a démontré les capacités croissantes des sociétés de semi-conducteurs à fournir des technologies de pointe, et devrait ouvrir la voie à de nouvelles avancées dans l’industrie.

Actuellement, le site Web de Huawei présente pour l’ordinateur portable Qingyun L540 un processeur HiSilicon Kirin 9000C à 8 cœurs, basé sur un processeur Arm et fabriqué sur un nœud de processus de classe 5 nm. Les cœurs à usage général du Kirin 9006C sont listés comme ayant une capacité allant jusqu’à 3,13 GHz, comparable au SoC Kirin 9000 basé sur TSMC N5 lancé par Huawei à la fin du mois d’août 2020. Cela démontre l’engagement de Huawei en faveur de l’innovation et de l’autonomie, alors que le géant chinois de la technologie continue à relever les défis mondiaux et à favoriser les avancées technologiques dans l’industrie.

Les similitudes entre les deux puces impliquent que Huawei pourrait avoir collaboré avec SMIC pour fabriquer les processeurs. Cette collaboration pourrait s’avérer stratégique pour Huawei afin de réduire sa dépendance à l’égard des fabricants de puces étrangers et de renforcer sa position sur le marché intérieur. La Chine continuant à investir massivement dans son industrie des semi-conducteurs, de tels partenariats avec des fabricants locaux tels que SMIC seraient mutuellement bénéfiques pour accélérer les progrès technologiques et la croissance du marché.

Huawei et SMIC utilisent ces méthodes pour diviser des motifs compliqués en motifs plus simples imprimés en séquence pour une meilleure précision. Grâce à cette approche, les fabricants peuvent créer des modèles complexes et précis en réduisant les erreurs et en augmentant l’efficacité. Le produit final s’en trouve amélioré, car les motifs plus simples sont plus faciles à contrôler et à gérer pendant l’impression.