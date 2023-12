L’UE conclut un accord historique pour encadrer l’intelligence artificielle

Les premières lois globales au monde visant à réglementer l’intelligence artificielle ont fait l’objet d’un accord historique à l’issue d’une négociation marathon de 37 heures entre le Parlement européen et les États membres de l’UE.

L’accord a été qualifié « d’historique » par Thierry Breton, le commissaire européen responsable d’une série de lois en Europe qui régiront également les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, couvrant des géants tels que X, TikTok et Google.

Historic!

The EU becomes the very first continent to set clear rules for the use of AI 🇪🇺

The #AIAct is much more than a rulebook—it’s a launchpad for EU startups and researchers to lead the global AI race.

The best is yet to come! 👍 pic.twitter.com/W9rths31MU

—Thierry Breton (@ThierryBreton) December 8, 2023