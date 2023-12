À mesure que Huawei devient un acteur clé des ambitions chinoises en matière de semi-conducteurs, sa trajectoire devient inséparable de l’essor technologique de la Chine et façonne l’avenir du paysage mondial des semi-conducteurs et de l’économie mondiale.

Le réseau qui soutient Huawei comprend le Shenzhen Major Industry Investment Group Co qui fonctionne avec des capitaux publics. Ce fonds joue un rôle essentiel en facilitant la collaboration de Huawei avec les fabricants de puces, soulignant ainsi les relations étroites entre Huawei et les diverses entités qui alimentent l’industrie chinoise des puces.

L’entreprise offre désormais son expertise en matière d’ingénierie et une aide financière à des entités plus petites de la chaîne d’approvisionnement en puces. Il est à noter que ces contributions ne sont pas divulguées afin de contourner les restrictions américaines découlant de l’implication de Huawei.

Le rôle de Huawei va plus loin que ce que l’on sait, puisqu’il englobe son statut de principal client et de concepteur influent de puces.

