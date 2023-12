Google lance l’API Gemini Pro le 13 décembre : une révolution pour les développeurs

by

Google a récemment lancé l’IA Gemini, la rendant utilisable dans son moteur de recherche Google Bard. Gemini est une avancée significative dans le domaine de l’intelligence artificielle et les développeurs attendent patiemment de pouvoir mettre la main sur le nouveau modèle d’IA. Ils seront heureux d’apprendre que Google a annoncé que l’accès à l’API Gemini Pro sera disponible le 13 décembre 2023.

Gemini est conçu dès le départ pour la multimodalité, c’est-à-dire qu’il raisonne de manière transparente à travers le texte, les images, la vidéo, l’audio et le code, explique Google.

Les développeurs et les entreprises auront accès à cet outil sophistiqué par Google AI Studio et Google Cloud Vertex AI, ce qui leur permettra d’intégrer l’IA dans leurs applications avec une facilité sans précédent. La caractéristique principale de l’API Gemini Pro est son modèle d’IA multimodale, qui est capable de traiter une variété de types de données tels que le texte, le code, l’audio, les images et la vidéo.

Accès à l’API Google Gemini Pro

L’introduction de l’API Gemini Pro marque un tournant pour les développeurs. Elle ouvre la voie à la création d’applications complexes capables de comprendre et d’interagir avec de multiples formes de données. Imaginez une application qui ne se limite pas au traitement du langage naturel, mais qui peut aussi interpréter du code, transcrire des mots parlés, reconnaître des images et analyser du contenu vidéo avec une grande précision. C’est cette capacité que l’API Gemini Pro promet d’offrir.

L’un des aspects les plus remarquables de l’API est sa polyvalence. Elle a été conçue pour fonctionner sur toute une série de plateformes, depuis les serveurs robustes des centres de données jusqu’aux smartphones que nous portons. Cette polyvalence permet aux développeurs de concevoir des applications basées sur l’IA qui sont flexibles et peuvent s’adapter à différents environnements, y compris les appareils mobiles. Cela signifie que les fonctions d’IA de pointe peuvent désormais être mises directement à la disposition des utilisateurs, quel que soit leur appareil.

Pour ceux qui cherchent à prototyper et à perfectionner rapidement des applications d’IA, Google AI Studio offre une plateforme intuitive. En revanche, Google Cloud Vertex AI est conçu pour répondre aux besoins des entreprises qui souhaitent une plateforme d’IA entièrement gérée, dotée d’options de personnalisation avancées et de capacités de niveau professionnel.

Gemini Nano, la version pour les appareils mobiles

Les développeurs Android ont eux aussi de bonnes nouvelles à annoncer : la prochaine version de Gemini Nano. Cette version du modèle d’IA Gemini sera intégrée par AICore dans Android 14 et est spécifiquement conçue pour les appareils mobiles. En commençant par le Pixel 8 Pro, Gemini Nano devrait améliorer considérablement l’expérience utilisateur d’Android en introduisant des fonctionnalités d’IA sophistiquées.

L’innovation de Google ne s’arrête pas là. L’entreprise développe actuellement Gemini Ultra, qui fait l’objet d’évaluations approfondies en matière de confiance et de sécurité. Dans un premier temps, ce modèle d’IA avancé sera accessible à un groupe limité d’utilisateurs, préparant ainsi le terrain pour une diffusion plus large à l’avenir.

À l’avenir, Google prévoit de dévoiler Bard Advanced, qui exploitera la puissance de Gemini Ultra pour offrir des capacités d’IA encore plus avancées. Cette initiative devrait être lancée au début de l’année prochaine et devrait permettre de repousser encore plus loin les limites de la technologie de l’IA.

La publication de l’API Gemini Pro, ainsi que les efforts continus de Google en matière de développement de l’IA, représentent une avancée significative pour les développeurs et les entreprises. La capacité de traiter et d’interagir avec divers types de données, associée à la possibilité de fonctionner sur une multitude d’appareils, fait de l’API Gemini Pro un élément central du paysage technologique. Alors que Google va de l’avant avec ses innovations, l’évolution continue des expériences d’IA mérite une attention particulière.