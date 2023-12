L’IA Gemini de Google pourrait bientôt arriver sur les autres smartphones Android

Après le lancement de ChatGPT en novembre 2022, Google a été contraint d’accélérer ses technologies d’IA. Il y a quelques mois, Google a dévoilé Google Bard, alimenté par LaMDA, en mars de cette année. En mai, l’entreprise a amélioré son modèle d’IA en lançant PaLM en mai.

Cette semaine, Google a dévoilé un modèle de base encore plus puissant sous la forme de Gemini. Ce modèle alimente désormais Google Bard, qui est beaucoup plus performant. L’IA Gemini arrive également sur d’autres smartphones Android.

Gemini se décline en trois versions : Gemini Ultra, Gemini Pro et Gemini Nano. La version Gemini Ultra est la plus puissante et nécessite le Web pour fonctionner. Google affirme qu’elle est plus performante que GPT-4, qui alimente ChatGPT et d’autres chatbots. Google Bard est désormais alimenté par Gemini Pro.

Gemini Nano est une version plus petite qui peut fonctionner sur l’appareil. Gemini Nano alimente désormais plusieurs fonctionnalités du smartphone Pixel 8 Pro. Par exemple, l’appli Enregistreur vocal propose désormais une fonction de résumé, même sans connexion Internet. Ainsi, les enregistrements vocaux de conversations et d’interviews peuvent être résumés même si le Pixel 8 Pro n’est pas connecté à Internet. Gemini Nano alimente également la fonctionnalité Réponse suggérée de Gboard, qui peut désormais être testée avec WhatsApp. Elle connaît le contexte de la discussion et suggère des réponses de haute qualité. Cette fonction sera bientôt disponible sur d’autres applications de messagerie.

L’IA Gemini alimente également l’assistant avec l’expérience Bard sur certains smartphones Pixel. Google a également parlé d’Android 14 et de la manière dont le service AI Core permet aux développeurs d’utiliser des fonctions d’IA comme Gemini Nano sur des smartphones équipés du Tensor G3 de Google et d’autres processeurs de smartphones phares de MediaTek, System LSI de Samsung (qui conçoit les processeurs Exynos) et Qualcomm. La société a déclaré qu’elle annoncerait bientôt la prise en charge d’autres appareils et des partenariats avec d’autres partenaires silicium. Bien que la société n’ait pas révélé grand-chose, il semble que Gemini puisse fonctionner sur les puces des smartphones phares modernes, y compris le Dimensity 9300 récemment annoncé, le Exynos 2400 et le Snapdragon 8 Gen 3.

Samsung travaille également sur l’IA

La série Galaxy S24 devrait, selon les rumeurs, être équipée des processeurs Exynos 2400 et Snapdragon 8 Gen 3. Étant donné que Gemini Nano peut fonctionner sur les smartphones équipés de ces puces, il est très probable qu’ils offriront des fonctions d’IA analogues, notamment des réponses plus intelligentes, une translittération en temps réel et des réponses plus intelligentes de la part des assistants vocaux numériques dotés d’IA.

Samsung a déjà annoncé Galaxy AI, qui offrira une traduction en temps réel lors des appels vocaux, et qui sera disponible sur le Galaxy S24. Nous nous attendons à ce que Samsung annonce d’autres fonctions d’IA lors de l’événement de lancement de la série Galaxy S24.