Seeing AI : Microsoft lance une version Android et une mise à jour majeure des fonctionnalités

Microsoft met désormais ses énormes progrès en matière de développement de l’IA à la disposition de ceux qui ont besoin des capacités techniques qui y sont liées pour pouvoir vraiment améliorer leur quotidien. Le projet Seeing AI bénéficie d’une mise à jour majeure.

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, qui a eu lieu ce weekend, Microsoft a considérablement amélioré l’application lancée il y a quelques années déjà. Le logiciel avait été développé par une équipe du groupe de logiciels en collaboration avec la communauté des aveugles et des malvoyants. Elle analyse les images de la caméra d’un smartphone et les transforme en descriptions vocales.

La nouveauté la plus importante est sans doute que l’application, qui n’était jusqu’à présent disponible que pour les appareils iOS, est désormais disponible pour la première fois depuis quelques semaines pour Android. Cela élargit considérablement le cercle des potentiels utilisateurs. En outre, des algorithmes d’intelligence artificielle plus modernes travaillent désormais en arrière-plan et peuvent fournir des descriptions plus détaillées d’une image.

Jusqu’à présent, l’application pouvait déjà donner des informations sur des objets concrets qui étaient au centre de l’attention. Et il était également possible d’obtenir des résumés brefs et approximatifs d’une scène globale.

Désormais, l’application peut également décrire de nombreux détails qui se déroulent dans le champ de vision actuel de la caméra du smartphone.

Des questions ciblées

En outre, il est désormais possible d’interagir avec l’IA sur les contenus saisis. Si l’utilisateur dirige par exemple la caméra vers un menu, il ne se voit pas simplement lire le contenu, mais peut par exemple poser des questions ciblées sur certains prix. Microsoft énumère en outre les caractéristiques suivantes :