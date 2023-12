God of War Ragnarok Valhalla : un nouveau DLC gratuit annoncé pour les joueurs PS5

Il semble que les studios Santa Monica aient encore un peu de temps pour jouer à leur célèbre titre PlayStation, God of War Ragnarok, puisqu’ils ont annoncé un DLC gratuit. Baptisé GOW Ragnarok Valhalla, ce tout nouveau DLC apporte encore plus d’action et d’aventure aux joueurs PS5. Et pour les fans de la série, le jeu sortira plus tôt que prévu. Très bientôt.

Sony Santa Monica a révélé le titre lors de la cérémonie annuelle des Game Awards 2023. Si aucun membre du studio n’est venu le présenter lui-même, l’animateur Geoff Keighley l’a qualifié de « cadeau des développeurs passionnés » à sa communauté. Tout d’abord, dévoilons la nouvelle la plus croustillante. Oui, God of War Ragnarok Valhalla sera un DLC gratuit qui sortira le 12 décembre 2023. La semaine prochaine, en effet !

Le DLC se déroule après le jeu principal (veillez donc à le terminer d’abord), et Kratos est amené sur les rives du Valhalla, accompagné de Mimir. Il s’agit d’un jeu de type rogue dans lequel vous tentez de terminer le DLC en plusieurs fois, en utilisant les connaissances acquises lors de vos précédents passages.

Comme l’indique le blog officiel, le jeu proposera des nouveautés et un gameplay de combat que tout le monde connaît. En outre, des fonctionnalités de jeu roguelike telles que des améliorations temporaires et permanentes, des rencontres différentes à chaque manche et des options de difficulté différentes seront également disponibles. Chaque option de difficulté modifie vos récompenses et vous pouvez échanger les récompenses entre les différentes difficultés.

Rendez-vous le 12 décembre

De plus, dans Valhalla, l’armure est uniquement visuelle, ce qui vous permet de personnaliser Kratos sans vous soucier des points d’armure et de la protection. Enfin, GOW Ragnarok Valhalla est une expérience distincte du Ragnarok original. Cela signifie que vous pouvez y accéder à n’importe quel moment du jeu, sans avoir à vous soucier des améliorations ou de la progression.

PlayStation vous en dira plus bientôt, mais si vous possédez le jeu, préparez-vous à y retourner la semaine prochaine. Alors, êtes-vous impatient de découvrir le DLC de God of War ?