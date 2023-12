Tout ce qui a été annoncé aux Game Awards 2023

Nous sommes au début du mois de décembre, ce qui signifie qu’il est temps de remettre les Game Awards, la cérémonie annuelle de remise de prix et d’informations sur les jeux vidéo, animée par Geoff Keighley.

Après une année de sorties gigantesques, très attendues et de délicieuses surprises dans le monde du jeu vidéo, nous sommes arrivés à la conclusion attendue. Certains des plus grands jeux de ces dernières années, comme Baldur’s Gate 3 et Alan Wake 2, se sont disputé la palme au cours d’une série d’annonces variées ce jeudi soir. Baldur’s Gate 3 a finalement remporté 6 prix, dont celui du jeu de l’année et celui de la meilleure performance pour Neil Newbon. Alan Wake 2, qui comptait le même nombre de nominations que Baldur’s Gate 3, a reçu 3 prix et a volé la vedette avec la performance en direct de Herald of Darkness.

Cependant, le principal intérêt des Game Awards réside dans les annonces, qui préparent le terrain pour les sorties de l’année à venir. Nous avons non seulement obtenu des détails sur le jeu Xbox de Hideo Kojima, mais nous avons également eu droit à des révélations sur Monster Hunter Wild, le DLC de God of War, le nouveau jeu d’Arkane Lyon, et bien d’autres choses encore. Découvrez toutes les annonces les plus importantes ci-dessous.

Brothers: A Tale of Two Sons fait l’objet d’un remake

Brothers: A Tale of Two Sons est un jeu indépendant bien aimé de 2013 et, lors de la première annonce de la soirée, nous avons appris qu’il allait faire l’objet d’un remake, dont la sortie est prévue pour le 28 février 2024. Il s’agit du premier jeu réalisé par Josef Faras chez Hazelight Studios, qui avait déjà remporté le prix du Jeu de l’année pour It Takes Two.

Un nouveau Pony Island est en cours d’élaboration

Daniel Mullins Games, qui a créé le succès surprise primé Inscryption, a fait une autre annonce surprise pendant le pré-show des Game Awards avec Pony Island 2 : Panda Circus. La bande-annonce ne nous apprend pas grand-chose, mais le jeu a l’air d’avoir un côté rétro et même SungWon Cho (alias ProZD) a fait une apparition.

Les développeurs de Dead Cells dévoilent leur nouveau jeu (en 3D !)

Motion Twin a stupéfié le monde du jeu avec Dead Cells, un roguelike en 2D qui est sorti sur toutes les plateformes depuis son lancement en 2018. Lors des Game Awards, l’équipe a dévoilé son nouveau jeu, baptisé Windblown, qui arrivera en accès anticipé sur PC sur Steam au début de l’année 2024. Ici, vous incarnez un Leaper qui se battra pour son foyer tout en explorant de nouveaux et dangereux mondes ouverts. Et ne vous inquiétez pas, il s’agit toujours d’un roguelike !

God of War Ragnarok devient un roguelike dans le prochain DLC gratuit

Chris Judge a fait une apparition pour présenter l’artiste de l’année, mais il est également de retour dans God of War Ragnarok : Valhalla, un DLC gratuit pour le blockbuster primé de l’année dernière. Ce jeu apportera un gameplay roguelike à la franchise, tout en conservant l’aspect d’un jeu God of War. Il sortira également la semaine prochaine, le 12 décembre 2023, sur PS4 et PS5.

Ninja Theory montre de nouvelles images de Hellblade 2

Après une performance musicale envoûtante, les Game Awards ont montré de nouvelles images de Senua’s Saga : Hellblade 2, avec le monde, le gameplay et beaucoup d’atmosphère. Le jeu a été annoncé pour la première fois en 2019, en même temps que la Xbox Series X|S, ce qui signifie qu’il est attendu depuis longtemps. Il se déroule en 2024 et sera disponible dès le premier jour sur le Xbox Game Pass.

Sega annonce cinq jeux à la fois

Des points pour la brièveté, ici ; Sega a décidé d’annoncer cinq jeux en même temps. Tout ce que nous savons, c’est que nous aurons de nouveaux jeux Shinobi, Crazy Taxi, Streets of Rage, Golden Axe et Jet Set Radio. On ne sait pas s’il s’agit de nouveaux jeux dans leurs séries respectives ou de remakes. Ils devraient être lancés au cours des prochaines années, selon Keighley.

Un jeu solo Dead by Daylight est prévu pour 2024

Supermassive Games, le créateur d’Until Dawn et de The Quarry, s’est fait un nom en tant qu’auteur de jeux d’horreur narratifs axés sur le choix. La société s’associe aujourd’hui à Behaviour Interactive (Dead by Daylight) pour The Casting of Frank Stone, un jeu d’aventure solo se déroulant dans l’univers de Dead by Daylight. On n’en sait pas encore beaucoup plus, mais le jeu se déroulera en 2024.

Hideo Kojima révèle OD

Hideo Kojima a fait parler de lui en collaborant avec Guillermo del Toro et Junji Ito sur Silent Hills, et il continue sur sa lancée d’icône de l’horreur en collaborant avec le réalisateur oscarisé Jordan Peele et d’autres. OD, son dernier jeu, a fait l’objet d’une fuite à la fin de l’année dernière, mais nous venons d’obtenir notre premier aperçu officiel dans une bande-annonce inquiétante révélant une partie du casting, qui comprend Hunter Schafer (Euphoria) et Udo Kier (Blade). On ne sait pas encore de quoi parle le jeu (classique Kojima), mais lors d’une interview sur scène, Kojima a déclaré qu’il s’agissait de créer un tout nouveau média en combinant les jeux vidéo et le cinéma.

Arkane Lyon prépare un jeu Blade

Le studio à l’origine de la série Dishonored et de Deathloop a annoncé Marvel’s Blade. Le jeu met en scène le marcheur diurne titulaire et se déroule à Paris. Le directeur Dinga Bakaba était présent pour parler à Keighley et a déclaré qu’il s’agissait toujours d’un jeu Arkane, mais a révélé peu d’autres détails. Il s’agit du dernier projet Marvel en cours, avec le jeu Wolverine d’Insomniac et Black Panther de Cliffhanger Games.

L’équipe de No Man’s Sky retourne sur Terre avec Light No Fire

Sean Murray, directeur général de Hello Games, s’est présenté aux Game Awards non seulement pour célébrer une décennie de No Man’s Sky, mais aussi pour annoncer le nouveau jeu de la société. Light No Fire ressemble à No Man’s Sky, mais il propose une Terre générée de manière procédurale au lieu d’un vaste univers. Murray explique que la Terre du jeu est « une planète aussi enfouie qu’un univers » et « le premier véritable monde ouvert ». Aucune date de sortie n’a été annoncée, mais Murray a ajouté qu’il souhaitait que le jeu soit mis à jour dans 10 ans.

Square Enix lance le DLC de Final Fantasy 16

Final Fantasy 16 a été récompensé ce soir, et a bénéficié d’un peu plus de temps sous les projecteurs avec l’annonce de deux DLC. Le premier, Echoes of the Fallen, est désormais disponible sur PS5. Le second, The Rising Tide, sera disponible au printemps 2024.

Le jeu de tir en arène The Finals sort

Surprise ! The Finals, le jeu de tir en arène de combat free-to-play d’Embark Studios, sort de la bêta et est officiellement disponible sur toutes les plateformes — donc Steam, Xbox Series X|S, et PS5. Le jeu est le premier titre du studio, composé d’anciens de Battlefield, et promet d’offrir une expérience unique avec des environnements entièrement destructibles.

Monster Hunter Wilds débarque sur les plateformes en 2025

Pour la dernière « World Premiere » de la soirée, Capcom a dévoilé Monster Hunter Wilds, le dernier né de la série d’aventures à la popularité internationale. Nous avons eu droit à la première bande-annonce, qui montre un désert se transformant en un paysage luxuriant. Le jeu est prévu pour 2025, mais nous devrions en savoir plus cet été.