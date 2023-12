Mammoth 2 : l’Innovation de Mastodon pour une personnalisation accrue

Voici Mammoth 2, le petit nouveau de Mastodon, bien décidé à se faire une place dans l’espace de messagerie des réseaux sociaux. Lors de son lancement, Mastodon a été bien accueilli en tant que challenger de Twitter, aujourd’hui connu sous le nom de X, car il tentait de combler l’espace créé par le bruit de la notoriété inspirée par Elon Musk autour de l’application de l’oiseau.

L’annonce de sa disparition était prématurée, mais les changements survenus chez X ont conduit certains à chercher une alternative, ce dont Mastodon veut tirer parti.

Dans l’espace Mastodon, il est possible d’exécuter plusieurs applications clientes « complémentaires » qui personnalisent et adaptent l’expérience de l’utilisateur.

Comme le rapporte The Verge, Mammoth 2 « va encore plus loin dans la curation et la personnalisation ; il lance une série de listes intelligentes remplies de bons articles, un ensemble de suggestions de personnes et de comptes à suivre, et plus encore ». « Les listes intelligentes ressemblent beaucoup aux listes de Twitter ; les utilisateurs créent des groupes de personnes par sujet, par intérêt ou autre, et d’autres personnes peuvent s’abonner à ces listes ».

Bart Decrem, cofondateur de Mammoth, a déclaré qu’il souhaitait que l’IA complète la curation humaine, et non l’inverse, se méfiant de l’influence croissante de l’IA sur la technologie. « Je pense que ce que Mastodon devrait représenter, c’est que dans un monde rempli de choses dont on ne sait pas d’où elles viennent, je sais d’où elles viennent », dit-il.

Ce que représente Mastodon sur l’application Mammoth

Mammoth 2 semble présenter des caractéristiques impressionnantes, notamment en ce qui concerne la personnalisation, la transparence et l’ouverture de la discussion.

Outre Mastodon et Mammouth, il y a aussi Ivory, Mona, Fedilab, Ice Cubes, Elk, Mastoot et bien d’autres. Cela fait partie de son attrait, mais est-il trop complexe pour conquérir un public de masse ? C’est la question à laquelle Mastodon doit répondre, ce qui n’échappe pas à Decrem. « Il faut donner aux gens un contenu intéressant en l’espace d’une minute. Il faut qu’ils en fassent quelque chose d’intéressant ».

Mammouth ne restera pas éternellement une application Mastodon. Decrem est très enthousiaste à l’idée que Threads puisse adopter ActivityPub, par exemple, et voit de nombreuses façons pour Mammoth de faire mieux que l’algorithme de Threads que tant d’utilisateurs détestent. De manière générale, il considère l’application comme un moyen d’explorer l’ensemble de l’univers fédéré, que ce soit sur Mastodon, Pixelfed ou n’importe où ailleurs. Le travail de Mammoth est de conserver et de personnaliser tous ces flux et de s’assurer qu’il y a toujours quelque chose de bon à faire défiler.