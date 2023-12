AMD lance la série Ryzen 8040 Mobile : la nouvelle génération d’APU centrée sur l’IA

Les processeurs Ryzen 7040 Mobile « Phoenix » d’AMD offrent un excellent rapport qualité-prix en combinant jusqu’à 8 cœurs de CPU Zen 4 et jusqu’à 12 unités de calcul GPU RDNA 3. Ce sont également les premières puces x86 à intégrer une NPU (unité de traitement neuronal) pour l’accélération de l’IA sur l’appareil.

Quelle est la prochaine étape pour AMD ? Plus de la même chose… pour l’essentiel. La gamme d’APU pour ordinateurs portables d’AMD a été rafraîchie ce mercredi sous la forme de la série Ryzen 8040 Mobile « Hawk Point », et si l’on en croit l’annonce, l’IA est la priorité et la principale ligne de démarcation par rapport à la précédente série 7040.

« Nous continuons à proposer des NPU hautes performances et économes en énergie avec la technologie Ryzen AI pour réimaginer le PC », a déclaré Jack Huynh, SVP et GM de l’informatique et du graphisme AMD, dans un communiqué de presse. « Les capacités IA accrues de la série 8040 prendront désormais en charge des modèles plus grands pour permettre la prochaine phase d’expériences utilisateur IA ».

Sur le papier, les nouveaux APU sont très analogues à la série 7040, la série 8040 étant équipée de CPU Zen 4 et de GPU RDNA 3 fabriqués à l’aide du même processus de 4 nm que la série précédente. La version 8040 de l’unité de traitement neuronal (NPU) centrée sur l’IA est, selon ce qu’AMD a déclaré à Ars Technica, environ 1.4x plus rapide que son homologue 7040 en utilisant le modèle d’IA génératif Llama 2 de Meta ou un modèle de « vision » non spécifié.

Mais, AMD a également concédé à Ars qu’il s’agissait principalement d’un sous-produit de l’augmentation de la vitesse d’horloge. Le directeur du marketing technique d’AMD, Donny Woligroski, a également déclaré à Ars que les modifications apportées aux microprogrammes et aux pilotes devraient être un facteur clé de différenciation pour générer une « véritable amélioration générationnelle ».

« Il est incroyable de voir le partenariat de longue date entre AMD et Microsoft passer à la prochaine vague technologique, apportant l’innovation en matière d’IA à nos clients communs », a ajouté Pavan Davuluri, CVP Windows + Devices de Microsoft, dans le communiqué de presse d’AMD. « Nous sommes ravis de voir les appareils équipés de processeurs Ryzen 8040 prendre vie dans l’écosystème Windows et nous sommes impatients de voir ce que les développeurs et les clients feront de toutes ces innovations ».

Que faire de cette puissance en IA ?

Alors, qu’êtes-vous censé faire exactement avec toute cette IA accélérée par le matériel si vous n’êtes pas un développeur ? AMD note que des entreprises comme Adobe, Black Magic et Zoom ont déjà commencé à exploiter Ryzen AI pour accélérer ou activer des fonctions telles que les filtres photo, la détection automatique de scènes, la détection vocale ou le sous-titrage dans les vidéos, et bien d’autres encore.

La société espère également que plus il y aura de PC équipés de puces Ryzen AI dans la nature, plus les développeurs exploiteront ces NPU pour activer de nouvelles fonctionnalités. Et comme la plupart des entreprises technologiques de nos jours, AMD mise beaucoup sur l’avenir de l’IA. La société affirme que ses prochains processeurs de nouvelle génération, connus sous le nom de code Strix Point, arriveront plus tard en 2024 et qu’ils seront dotés d’un NPU avancé qui multipliera par trois les performances par rapport à la série 7040.

Pour l’instant, si vous ne vous intéressez pas à l’IA, les processeurs de la série Ryzen 8040 ne se distinguent pas vraiment de ceux de la famille Ryzen 7040. Elles comportent toujours jusqu’à 8 cœurs de CPU Zen 4, jusqu’à 12 unités de calcul RDNA 3 et des fréquences similaires à celles des puces de la génération précédente.

Gamme complète des SKU APU mobiles d’AMD

Selon le communiqué de presse, la nouvelle gamme d’APU se compose des neuf SKU suivants :

AMD Ryzen 9 8945HS (8 cœurs/16 threads, jusqu’à 5,2 GHz en boost/4,0 GHz en fréquence CPU de base, 24 Mo de cache, 45 W TDP)

AMD Ryzen 7 8845HS (8 cœurs/16 threads, jusqu’à 5.1 GHz boost/3,8 GHz fréquence CPU de base, 24 MB cache, 45 W TDP)

AMD Ryzen 7 8840HS (8 cœurs/16 threads, jusqu’à 5.1 GHz boost/3,3 GHz fréquence CPU de base, 24 MB cache, 28 W TDP)

AMD Ryzen 7 8840U (8 cœurs/16 threads, jusqu’à 5.1 GHz boost/3,3 GHz fréquence CPU de base, 24 MB cache, 28 W TDP)

AMD Ryzen 5 8645HS (6 cœurs/12 threads, jusqu’à 5.0 GHz boost/4,3 GHz fréquence de base du CPU, 22 MB cache, 45 W TDP)

AMD Ryzen 5 8640HS (6 cœurs/12 threads, jusqu’à 4.9 GHz boost/3,5 GHz fréquence de base du CPU, 22 MB cache, 28 W TDP)

AMD Ryzen 5 8640U (6 cœurs/12 threads, jusqu’à 4.9 GHz boost/3,5 GHz fréquence CPU de base, 22 MB cache, 28 W TDP)

AMD Ryzen 5 8540U (6 cœurs/12 threads, jusqu’à 4.9 GHz boost/3,2 GHz fréquence CPU de base, 22 MB cache, 28 W TDP)

AMD Ryzen 3 8440U (4 cœurs/8 threads, jusqu’à 4,7 GHz boost/3,0 GHz fréquence de base du CPU, 12 MB cache, 28 W TDP)

Tous les modèles, à l’exception des deux derniers, incluront le NPU pour l’accélération de l’intelligence artificielle. Les ordinateurs portables contenant les nouveaux APU de la série 8040 seront livrés au premier trimestre 2024 par, selon le communiqué de presse, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et Razer.