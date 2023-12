OPPO Find X7 et Find X7 Pro révélés : combinaison de haute technologie et de design controversé

OPPO devrait lancer très prochainement en Chine ses prochains modèles phares, les Find X7 et X7 Pro. Le fabricant de smartphones a déjà fait miroiter ses prochains flagships en révélant quelques informations sur leurs spécifications, mais aucune photo des deux n’a été publiée jusqu’à cette semaine.

Grâce à des fuites chinoises, nous disposons désormais de quelques photos montrant l’avant et l’arrière du Find X7 Pro. Bien que le smartphone se présente comme un appareil très puissant, les choses sont un peu différentes en ce qui concerne le design.

La face avant est assez standard pour un flagship, donc pas de surprise ici. Cependant, la face arrière présente un énorme bloc de caméras en forme d’octogone qui semble ridicule. Le bloc contient au moins deux modules périscopiques et un capteur photo principal doté d’un capteur LYT-900 de 1 pouce de Sony.

De plus, le flash LED est placé à l’extérieur du bloc de la caméra, dans le coin supérieur. Ce n’est certainement pas le meilleur travail de OPPO en matière de design, mais certains pourraient l’apprécier.

D’après les rapports précédents, le OPPO Find X7 sera équipé du nouveau chipset Dimensity 9300 de MediaTek, mais la version Pro pourrait utiliser un autre processeur comme le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Les autres spécifications incluent jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, ainsi que la communication par satellite. Les OPPO Find X7 et Find X7 Pro seront d’abord commercialisés en Chine, mais il est fort probable qu’ils soient lancés dans d’autres pays peu de temps après.