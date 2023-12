Nouveau widget sportif de Google pour Android : scores en temps réel à portée de main

Si vous êtes un grand fan de sport qui regarde constamment le tableau d’affichage, vous allez adorer le widget sport. Pour savoir s’il est disponible sur votre smartphone Android, appuyez longuement sur un endroit ouvert de l’écran d’accueil de votre téléphone Android et appuyez sur l’option widgets. Vous verrez une liste de tous les widgets disponibles ; faites défiler jusqu’à Google et appuyez dessus. Vous verrez tous les widgets disponibles depuis l’application Google.

Les utilisateurs pourront choisir les équipes qu’ils souhaitent suivre à partir d’une liste sur la page de configuration des widgets et des recommandations sont également faites pour les « jeux, les équipes et les ligues en fonction de l’activité de recherche ». 9to5Google a pu activer le widget en utilisant la version bêta 14.49.38.29 de l’application Google.

Sur la base de ce « code caché », le nouveau widget sportif suivra les équipes que vous suivez et affichera leurs prochains matchs, les matchs en cours ou les matchs passés . Des cartes sont utilisées pour afficher le score des matchs avec la date et l’heure, le score et la ligue. En cliquant dessus, une carte de graphe de connaissances s’ouvrira dans Google Recherche.