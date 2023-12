GTA 6 confirmé pour 2025 : PS5 et Xbox Series X|S, mais pas encore pour PC

Le dernier exemple en date (Red Dead Redemption 2) est une bonne référence. Dans ce cas, la version PC est arrivée 13 mois plus tard. Étant donné ces délais de sortie des versions PC des jeux Rockstar, on peut supposer que nous n’entendrons pas parler de GTA 6 sur PC avant le début de l’année 2026, au minimum.

Personnellement, je ne pense pas que Rockstar prendra trop de temps pour sortir GTA 6 sur PC . Si l’on se réfère aux chiffres du passé, on constate que les joueurs PC ont dû attendre un minimum de 9 mois. Cela fait référence à la sortie de GTA 4 sur PC. En ce qui concerne GTA 5, le jeu a d’abord été conçu pour la PS3. Ensuite, il a été conçu pour la PS4, puis la version PC est arrivée presque deux ans plus tard.

Il y est confirmé que Grand Theft Auto VI (GTA 6) sera disponible sur les consoles de jeu PS5 et Xbox Series X|S . Malheureusement, le PC n’est pas mentionné. Pour l’instant, GTA 6 ne sortira pas sur PC en 2025 . C’est une phrase déchirante à lire. Toutefois, au-delà de cette mauvaise nouvelle, il reste un espoir de voir GTA 6 sortir sur PC peu de temps après ses débuts sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X|S.