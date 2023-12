Teasing de Nothing sur une annonce : anticipation du lancement du Nothing Phone (2a) ?

Nothing fait parler d’elle depuis quelque temps, principalement pour sa collaboration avec l’application controversée Sunbird. Cependant, il se pourrait qu’elle travaille actuellement sur quelque chose de nouveau.

Selon les médias, Nothing travaille sur un nouveau smartphone, et cette fois-ci, il sera plus abordable. Même si la société n’a pas révélé grand-chose, elle a fait du teasing.

Nothing laisse présager une annonce pour cette semaine. La bio de la société sur X (anciennement Twitter) indique : « Quelque chose arrive cette semaine ».

Pendant ce temps, des présumées images et quelques spécifications d’un appareil appelé Nothing Phone (2a) ont fuité la semaine dernière. L’appareil en question est également apparu sur un site de certification indien avec le même numéro de modèle que celui indiqué dans la fuite. Ishan Agarwal, un informateur de confiance, a également indiqué que le lancement du Nothing Phone (2a) était imminent.

Nothing Phone (2a) launch is not too far… —Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 4, 2023

Bien qu’il s’agisse d’une coïncidence que Nothing ait commencé à annoncer une nouvelle annonce juste au moment où les rumeurs concernant le soi-disant Nothing Phone (2a) ont commencé à circuler, il n’est pas habituel que l’entreprise soit aussi discrète au sujet de son nouveau matériel. D’habitude, Nothing lance des campagnes de teasing pour ses nouveaux smartphones des mois à l’avance et les fait durer un certain temps avant l’annonce.

Caractéristiques attendues du Nothing Phone (2a)

En ce qui concerne le design, selon les fuites, le Nothing Phone (2a) devrait ressembler au Nothing Phone (1) car il conserve l’interface esthétique Glyph. Les fuites montrent également que le smartphone pourrait être doté d’un châssis de forme carrée. En outre, le smartphone pourrait être doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces. À l’avant, il pourrait être équipé d’une caméra alignée au centre.

Heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour savoir ce que Nothing prépare. Nous nous attendons à ce que l’annonce soit faite avant le week-end. Voyons si Nothing nous surprend avec un nouveau smartphone ou non juste avant les fêtes.