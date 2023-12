Duolingo dévoile son Bilan de l’année 2023 : découvrez vos statistiques d’apprentissage

Le Bilan de l’année 2023 de Duolingo est accessible à toute personne possédant un compte Duolingo, et même si vous l’avez déjà visionné une fois, vous pouvez revenir en arrière et le regarder à nouveau à tout moment sur votre page de profil. Amusez-vous bien !

Si vous êtes un utilisateur de Duolingo et que vous souhaitez savoir combien et comment vous avez passé votre temps sur l’application en 2023, voici ce qu’il faut faire.