Apple Music Replay 2023 : comment retrouver votre expérience de replay ?

Apple Music vous permet d’accéder à vos listes de lecture annuelles et passées des chansons les plus écoutées depuis l’application sur votre appareil mobile.

Apple Music est l’une des meilleures applications de streaming musical et, à la fin de chaque année, elle propose à ses utilisateurs l’expérience Apple Music Replay, qui affiche l’historique de vos écoutes des 12 derniers mois. Cette fonction est un excellent moyen de réfléchir à vos goûts musicaux et de découvrir de nouveaux artistes et chansons que vous avez peut-être manqués au cours de l’année. Spotify propose également à ses utilisateurs un outil analogue appelé Spotify Unwrapped.

À l’approche de la fin de l’année, Apple Music a un cadeau spécial pour ses utilisateurs. Vous pouvez désormais consulter vos statistiques d’écoute de musique grâce à Apple Music Replay 2023 . Cette fonctionnalité vous permet de voir vos chansons, artistes et albums les plus écoutés de l’année.