Bien que Spotify Rétrospective présente largement les mêmes statistiques d’écoute de base chaque année, il semble toujours trouver de nouvelles façons amusantes de les présenter. Cet élément de divertissement manque encore à la concurrence comme Apple Music Replay, qui reste largement inchangé par rapport à l’année dernière, ou les récapitulatifs saisonniers/annuels de YouTube Music.

Cette année, vous pouvez consulter votre Spotify Rétrospective depuis l’application ou sur le Web pour la première fois en vous rendant sur spotify.com/wrapped. Le récapitulatif vous associera à une ville — ou une « ville sonore », comme l’appelle Spotify — qui partage un goût musical analogue en fonction de ce que vous avez écouté en 2023.

Et comme la « personnalité musicale » que Spotify a incluse avec la Rétrospective l’année dernière, il a une fonctionnalité « moi en 2023 » qui relie vos habitudes d’écoute à l’un des 12 personnages créés par Spotify. Être désigné comme le Luminaire, par exemple, signifie que vous avez tendance à « jouer une musique légère et optimiste plus que les autres », tandis qu’un Alchimiste pourrait créer plus de playlists que les autres.

En plus de ces friandises, Spotify a ajouté davantage de métriques à celles qu’il inclut dans chaque Rétrospective annuelle. Lorsque vous consultez vos cinq artistes principaux, vous verrez maintenant quel mois votre écoute pour chaque artiste a atteint son pic. Pendant ce temps, l’histoire des cinq principaux genres a un nouveau design qui représente chacun de vos genres les plus écoutés comme des ingrédients dans un sandwich.

Une expérience IA

Il y a aussi une expérience Spotify Rétrospective pour les artistes et les podcasteurs, qui récapitule le contenu le plus populaire des créateurs de l’année. En plus de tout cela, Spotify lance des soirées d’écoute Rétrospective où un groupe « sélectionné » d’artistes peuvent interagir avec les fans, diffuser leurs titres les plus populaires de l’année, vendre des produits dérivés et plus encore.