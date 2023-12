Quelle est la différence entre un ordinateur portable professionnel et un ordinateur portable grand public ?

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable, la différence de prix entre un ordinateur portable professionnel et un ordinateur portable classique a dû attirer votre attention.

Mais qu’est-ce qui fait que les ordinateurs portables professionnels sont plus chers et valent-ils le coût supplémentaire ? Décortiquons les principales différences pour vous aider à prendre la bonne décision d’achat.

Sécurité : préserver la confidentialité de vos activités

Les professionnels qui utilisent des ordinateurs portables professionnels ont des données d’entreprise sensibles sur leurs appareils, et l’objectif du fabricant est de sécuriser au maximum ces données. C’est pourquoi tout ordinateur portable professionnel digne de ce nom est équipé d’une sécurité biométrique sous la forme d’un capteur d’empreintes digitales ou d’une reconnaissance faciale par Windows Hello. Certains ordinateurs portables Fujitsu sont même équipés d’un scanner de veines de la main, le type de sécurité biométrique le plus sûr. D’autres ordinateurs portables plus haut de gamme sont équipés d’un scanner de carte à puce physique que vous pouvez utiliser pour déverrouiller l’appareil.

Le chiffrement du disque dur est une autre fonction de sécurité importante que l’on trouve principalement sur les ordinateurs portables professionnels, bien qu’elle soit désormais plus courante sur d’autres types d’ordinateurs portables. À l’aide d’une puce TPM (trusted platform module) intégrée, Windows BitLocker peut chiffrer les données de votre disque et le protéger totalement des intrus, même si votre ordinateur portable est volé. Vous pourrez toujours accéder facilement aux données cryptées après vous être connecté. Windows 11 exige au minimum une TPM moderne, de sorte que ces fonctions de cryptage sont devenues universelles sur les ordinateurs portables conçus pour fonctionner avec Windows 11 ou une version ultérieure.

La dernière fonction de sécurité importante que l’on trouve couramment sur les ordinateurs portables professionnels est la fente de sécurité Kensington. Il s’agit d’une fente dans laquelle vous devez insérer une clé physique pour déverrouiller et utiliser votre ordinateur portable. Bien qu’elle soit tombée en désuétude, certains ordinateurs portables disposent encore de la fente K ou d’un accessoire propriétaire permettant de l’activer.

Coût : préparez votre portefeuille

Les ordinateurs portables professionnels coûtent plus cher que les ordinateurs portables grand public, car l’intégration d’une sécurité accrue, d’un contrôle de qualité et de fonctions supplémentaires est coûteuse.

Les coûts de fabrication s’additionnent rapidement, ce qui se traduit par un ordinateur portable plus cher. Si vous pouvez trouver des ordinateurs portables Windows et des Chromebooks à partir de 150 euros, les ordinateurs portables professionnels dignes de ce nom coûtent environ 500 euros. Si vous souhaitez un modèle d’entreprise doté d’une technologie de pointe, vous devrez débourser près de 2 000 euros.

Performances et fonctionnalités : maximisez votre productivité

Avant toute chose, je tiens à préciser que les ordinateurs portables professionnels ne sont pas nécessairement plus rapides que les ordinateurs portables grand public. Les ordinateurs portables professionnels fabriqués en série pour les entreprises sont comparables aux ordinateurs portables ordinaires.

Toutefois, il existe une sous-catégorie d’ordinateurs portables professionnels extrêmement puissants, les “ordinateurs portables pour stations de travail”. Les performances des ordinateurs portables de bureau sont comparables à celles des ordinateurs portables de jeu haut de gamme, parfois même supérieures. Grâce à un processeur et à un processeur graphique plus puissants et à davantage de mémoire vive, les ordinateurs portables de bureau n’ont aucun mal à gérer des tâches multiples et à exécuter des applications de productivité exigeantes telles que DaVinci Resolve et AutoCAD. Ces ordinateurs portables pour stations de travail utilisent souvent des composants spéciaux pour stations de travail (par exemple, des CPU Xeon ou des GPU Quadro) qui s’accompagnent d’une meilleure stabilité, de meilleurs pilotes et d’une assistance après-vente.

Les ordinateurs portables professionnels mettent également l’accent sur les caméras Web HD et les microphones antibruit pour des appels professionnels fluides.

Parmi les autres caractéristiques, citons un clavier de meilleure qualité, un lecteur de cartes à puce, davantage de ports USB et des emplacements pour cartes SD et SIM.

Autonomie de la batterie : l’énergie au service de votre journée de travail

Le matériel gourmand en énergie d’un ordinateur portable professionnel est généralement associé à une batterie plus grande ou de meilleure qualité. Les ordinateurs portables professionnels s’adressent à des professionnels qui peuvent être amenés à les utiliser jusqu’à huit heures sans les recharger, de sorte que le fabricant ne peut pas se permettre d’ajouter une batterie de qualité inférieure.

C’est parfait si vous travaillez à distance ou si vous effectuez de fréquents voyages d’affaires : votre productivité ne dépendra pas de la présence ou non d’une prise électrique fonctionnelle dans votre avion.

Durabilité : construit pour durer une décennie

En plus d’offrir plus de fonctionnalités et une meilleure autonomie, les ordinateurs portables professionnels sont conçus pour durer plus longtemps. Après tout, une grande partie des ordinateurs portables professionnels sont fournis par les entreprises plutôt qu’achetés. Ces entreprises considèrent les ordinateurs portables comme des investissements et des biens de l’entreprise qui peuvent être transmis d’un utilisateur à l’autre et vendus par la suite.

En outre, les ordinateurs portables professionnels sont généralement dotés d’un meilleur système de refroidissement, avec des ventilateurs et des dissipateurs thermiques plus grands. La température plus basse se traduit par une durée de vie plus longue de l’unité centrale et de la batterie, car une exposition prolongée à la chaleur use ces composants.

Par conséquent, les ordinateurs portables professionnels ont tendance à être légèrement plus épais et plus volumineux. Et comme ils sont construits avec des matériaux plus nobles et que leur coque extérieure est plus épaisse, ils sont plus résistants aux dommages physiques.

Logiciel : Windows Pro pour les utilisateurs expérimentés

L’un des signes révélateurs d’un ordinateur portable professionnel est son logiciel. Les ordinateurs portables professionnels sont livrés avec Windows 11 Pro plutôt qu’avec l’édition familiale. Le chiffrement BitLocker des disques durs constitue une différence importante par rapport à Windows Pro, comme expliqué plus haut. Vous bénéficiez également d’une meilleure assistance clientèle et de fonctionnalités supplémentaires telles que Windows Sandbox, qui vous permet d’ouvrir un fichier ou une application suspecte dans un environnement de bureau virtuel sans mettre en péril la sécurité de votre appareil.

Les logiciels préinstallés constituent une autre différence majeure. Les ordinateurs portables professionnels ont depuis longtemps la réputation d’être livrés avec un minimum de logiciels préinstallés, voire aucun.

À l’inverse, les ordinateurs portables grand public regorgent de logiciels supplémentaires qu’il vous faut désinstaller manuellement. C’est parce que le fabricant vous vend l’ordinateur portable le moins cher possible et qu’il veut vous soutirer encore plus d’argent par le biais d’abonnements à ses programmes propriétaires et d’accords de partenariat avec des éditeurs de logiciels.

Le design : se fondre dans la masse

Lors d’une réunion d’affaires, vous ne devez pas vous faire remarquer pour de mauvaises raisons, y compris dans le choix de votre ordinateur portable. Si vous vous présentez avec un ordinateur portable coloré, doté d’un système RGB et d’un dragon à l’arrière, vous ne serez pas pris au sérieux. C’est pourquoi les ordinateurs portables professionnels présentent une esthétique grise et fade, avec uniquement le logo du fabricant au dos.

Garantie : économiser de l’argent à long terme

Bien que la couverture et la durée exactes de la garantie dépendent largement de la politique du fabricant, la norme industrielle pour les ordinateurs portables ordinaires est d’un an. Vous pouvez acheter une extension de garantie, mais cela n’a pas toujours de sens sur le plan financier s’il s’agit d’un modèle bon marché. Il n’en va pas de même pour les ordinateurs portables professionnels.

Étant donné que les ordinateurs portables professionnels coûtent plus cher, vous pouvez bénéficier d’une extension de garantie à prix réduit ou gratuitement, jusqu’à trois ans, voire plus. Si l’ordinateur portable ne fonctionne plus comme prévu, vous pouvez le faire réparer ou le remplacer gratuitement pendant la durée de la garantie, afin de ne pas interrompre votre flux de travail.

Avez-vous besoin d’un ordinateur portable professionnel ?

Si votre ordinateur portable est un outil vital que vous utilisez pour gagner votre vie, ou si vous attachez de l’importance à la sécurité des données, il est judicieux de dépenser un peu plus pour un ordinateur portable professionnel. La dernière chose que vous souhaitez lors d’un voyage d’affaires est de perdre temporairement l’accès à des données vitales parce que votre ordinateur portable bon marché a décidé de s’arrêter.

En revanche, si vous n’avez besoin que d’un ordinateur portable de base pour naviguer sur le web, regarder des films et effectuer occasionnellement des travaux légers, il est préférable d’économiser votre argent et d’opter pour un ordinateur portable grand public moins cher.