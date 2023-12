Imagine de Meta : une nouvelle ère de création d’images IA pour les amateurs créatifs

Meta a détaillé aujourd’hui dans un article de blog une série de mises à jour de ses outils Meta AI, dont de nouvelles fonctionnalités pour ses générateurs d’images IA.

L’une d’entre elles est alléchante : un outil qui vous permettra de remixer des images générées par l’IA que vos amis partagent dans un chat Messenger ou Instagram. Les images sont créées à l’aide d’un outil que Meta appelle « imagine », et l’entreprise explique que vous pourrez désormais « réimaginer » les images créées par d’autres personnes dans le chat de groupe en appuyant sur l’image et en la maintenant enfoncée, puis en ajoutant un texte d’incitation.

Meta sort également l’outil Imagine des chats et permet aux utilisateurs américains d’y accéder sur le Web à l’adresse imagine.meta.com. L’entreprise précise que l’outil est conçu pour les « amateurs créatifs » et qu’il est alimenté par son modèle de fondation d’images Emu.

Dans les semaines à venir, Meta annonce qu’un « filigrane invisible » sera ajouté aux images créées à l’aide de son outil Imagine. L’entreprise souhaite ajouter des filigranes aux images réalisées avec ses autres outils d’IA à un moment donné, mais elle n’a pas donné d’engagement très détaillé : « Nous visons à apporter un filigrane invisible à beaucoup de nos produits avec des images générées par l’IA à l’avenir », indique Meta dans son article.

Meta améliore également son assistant Meta AI, qui offrira « des réponses plus détaillées sur mobile » et « des résumés plus précis des résultats de recherche ». Les informations commenceront à apparaître dans vos discussions avec Meta AI. Et, selon TechCrunch, les personnages IA de Meta (qui sont basés sur des célébrités comme Snoop Dogg et Tom Brady) sont maintenant entièrement disponibles dans WhatsApp, Messenger et Instagram aux États-Unis.

L’article de blog de Meta contient une poignée d’autres mises à jour, y compris le fait que Meta « explore » la façon d’utiliser l’IA générative pour offrir des suggestions pour des choses telles que l’écriture de vœux d’anniversaire. Mais la vague d’annonces de l’entreprise est presque certainement sa tentative de couper l’herbe sous le pied de la grande nouvelle Gemini de Google qui a également été annoncée hier.