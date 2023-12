Windows 12 ou simple mise à jour ? Le mystère s’épaissit avec de nouvelles révélations

Après le départ de Panos Panay à la tête des équipes derrière Windows et Surface, Microsoft a procédé à d’importants changements en interne. Les premiers détails sur le calendrier de Windows « vNext » ont été révélés. Le nom de la prochaine version de Windows n’a pas encore été déterminé. On sait depuis un certain temps que Microsoft travaille sur une nouvelle version majeure de son système d’exploitation Windows, dont la sortie est prévue pour 2024.

Alors que la rumeur veut que la prochaine version du système d’exploitation de Microsoft s’appelle Windows 12 et qu’elle soit attendue pour l’année prochaine, un petit doute vient de naître à ce sujet.

La célèbre source @XenoPanther sur X (anciennement Twitter) fouillait dans Windows, et est tombé sur une référence à « Windows 11 24H2 ». Comme le signale la fuite, il pourrait s’agir d’une erreur de frappe, car les références semblent passer de Windows 11 22H2 à 24H2, alors peut-être faut-il lire 23H2 ?

Early mention of Windows 11 24H2, or possible typo?

The mention can be found in PolicyDefinitions\en-US\Windows.adml pic.twitter.com/WAAmlM2vRi —Xeno (@XenoPanther) November 29, 2023

Si c’est le cas, c’est une première indication que la prochaine version du système d’exploitation de Microsoft sera la mise à jour 24H2 de Windows 11 — et non pas Windows 12 comme le veut la rumeur. En d’autres termes, Windows 12 ne sera peut-être pas disponible l’année prochaine, ou du moins c’est la conclusion que certaines personnes tirent rapidement sur les réseaux sociaux grâce à cette fuite.

Si l’on met de côté la possibilité qu’il s’agisse d’une erreur — ce qui est tout à fait possible —, il est vraiment prématuré de tirer des conclusions. Même s’il ne s’agit pas d’une erreur, la simple mention de Windows 11 24H2 pourrait être un nom générique pour la version de l’année prochaine.

Cependant, il s’agit au moins d’une suggestion selon laquelle Microsoft pourrait ne pas opter pour une toute nouvelle version de Windows pour l’année prochaine.

Nouvelle version ou non ?

Néanmoins il est important de prendre ces informations avec des pincettes, car il y a eu des signes assez forts indiquant qu’une nouvelle génération de Windows devrait arriver en 2024. Notez toutefois que personne ne mentionne Windows 12 comme nom — au lieu de cela, des termes moins spécifiques comme « Windows nouvelle génération » sont employés.

Il est probable que Microsoft elle-même n’ait pas encore décidé du nom définitif, et le fait d’appeler la prochaine version Windows 11 24H2 pourrait être un substitut pour la prochaine génération de Windows — qui pourrait finir par s’appeler Windows 12 — tout autant qu’un signe possible que Windows 11 restera en place pour une autre année et une autre mise à jour annuelle.