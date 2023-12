Une fuite de la gamme Galaxy S24 révèle le design, les caractéristiques techniques et les fonctions d’IA

Il y a eu pas mal de fuites concernant la prochaine gamme Galaxy S24. Précédemment, nous avons vu des images réelles du Samsung Galaxy S24 Ultra, le modèle le plus haut de gamme ! Cependant, dans une nouvelle fuite, il semble que les spécifications complètes et le design des trois variantes — y compris le Galaxy S24, S24+, et S24 Ultra – ont maintenant été révélés.

Cette nouvelle fuite provient de Windows Report, qui dispose de sources exclusives. Outre les spécifications, elle révèle que les fonctions d’intelligence artificielle joueront un rôle important dans les nouveaux smartphones de Samsung. Cette tendance devient de plus en plus populaire — même Intel a décidé de faire de l’IA une caractéristique majeure de sa prochaine gamme de processeurs.

En regardant le design du Galaxy S24 Ultra, nous pouvons voir qu’il inclut un nouveau look jaune, ce qui change de la précédente variante verte. De plus, toutes ces couleurs ont été mentionnées avec Titanium comme préfixe dans la fuite. Le Galaxy S24 Ultra devrait être disponible en quatre variantes de couleur : Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet et Titanium Yellow.

Il semblerait que Samsung améliore la qualité de fabrication de son prochain smartphone phare ! Avec son châssis en titane, le Galaxy S24 Ultra de Samsung fera bonne figure à côté de l’iPhone 15 Pro Max, qui utilise également ce matériau très résistant.

Les mêmes couleurs sont prévues pour les téléphones Galaxy S24+ et S24. Cependant, il est mentionné dans la fuite que ces variantes d’entrée de gamme ne recevront probablement pas de titane mais seront plutôt construites en aluminium blindé. Par conséquent, les variantes de couleur des smartphones S24 (non Ultra) et S24+ s’appelleront plutôt Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, et Amber Yellow.

Samsung Galaxy S24 Ultra, S24+ et S24 : fuites de spécifications

La fuite a révélé les spécifications complètes des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra. La nouvelle gamme Galaxy S24 sera proposée avec Snapdragon 8 Gen 3, la meilleure puce mobile de Qualcomm. La variante de base du S24 peut également être équipée d’un Exynos 2400.

Spécifications Galaxy S24 Ultra Galaxy S24+ Galaxy S24 Processeur (SoC) Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 RAM 12 Go 12 Go 8 Go Batterie 5,000 mAh 4,900 mAh 4,000 mAh Caméras 12 mégapixels (ultra-large) 200 mégapixels (large)

10 mégapixels (téléphoto #1) 50 mégapixels (téléphoto #2)

12 mégapixels (selfie) 12 mégapixels (ultra-large),

50 mégapixels (Wide),

10 mégapixels (téléphoto)

12 mégapixels (selfie) 12 mégapixels (ultra-large)

50 mégapixels (large)

10 mégapixels (téléphoto)

12 mégapixels (selfie) Stockage 1 To / 512 Go/256 Go 512 Go/256 Go/128 Go 512 Go/256 Go Connectivité Bluetooth v5.3, Wi-Fi 7, Ultra Wide Band (UWB) Bluetooth v5.3, Wi-Fi 7 Bluetooth v5.3, Wi-Fi 6E

Le maintien de certaines caractéristiques, comme la caméra de 200 mégapixels du Galaxy S24 Ultra, semble également en cours d’élaboration. De plus, nous pouvons voir que le Wi-Fi 7 est supposé être disponible sur le S24 Ultra, mais qu’il est mentionné comme « rumeur » pour le S24+.

En outre, il semble qu’un écran plat soit confirmé pour le S24 Ultra. Il a également été mentionné que la gamme S24 serait dotée de meilleures capacités de refroidissement.

Les fonctions d’IA joueront un rôle important dans la gamme Galaxy S24 !

La fuite indique également que les fonctions d’intelligence artificielle joueront un rôle majeur dans la prochaine gamme Galaxy S24. La « mise en œuvre de l’IA » sera l’un des principaux arguments de vente proposés par Samsung pour sa gamme de smartphones 2024. La nouvelle IA est censée alimenter plusieurs nouvelles applications et fonctionnalités et aider l’utilisateur en conséquence.

Traduire les applications de messagerie en temps réel » est l’une des fonctions phares mentionnées. Essentiellement, cela rendra la communication avec n’importe qui dans le monde super pratique puisque l’IA se chargera de tout traduire en temps réel. La fuite mentionne que cette nouvelle fonctionnalité pourrait prendre en charge plus de 12 langues.

L’IA générative pour de meilleures photos est également prévue par Samsung, selon la fuite. Je me demande si la précédente photographie computationnelle ne pourrait pas être considérée comme de l’IA. Des capacités de recherche améliorées ont également été mentionnées comme une fonctionnalité de la suite IA de Samsung.

Tous ces smartphones devraient être présentés lors d’un événement Galaxy Unpacked en janvier 2023.