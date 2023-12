L’IA Google Gemini arrive en 2024 pour rivaliser avec la plateforme GPT d’OpenAI

Alors que 2023 a été l’année où l’IA a accéléré son accès pour tous, certains prétendent que 2024 sera une année encore plus importante pour la technologie et ses développements. Des rapports circulent également sur les projets de Google concernant la future version de Gemini, son modèle d’IA de nouvelle génération, qu’il avait déjà annoncé en début d’année.

Il est important de noter que l’IA Gemini était auparavant considéré comme un modèle fondamental, un développement par les entreprises qui aide à fournir des capacités multimodales. Gemini est considéré comme l’IA conversationnelle la plus puissante que Google ait créée.

Selon le dernier rapport de The Information, Google prévoit de lancer l’IA Gemini l’année prochaine, et c’est en 2024 que l’entreprise développera pour la première fois son modèle fondamental à venir. Selon la source, ce chatbot multimodal devait être présenté la semaine prochaine lors de plusieurs événements en Californie, à New York et à Washington, où des politiciens et des responsables politiques étaient également attendus.

Mais après quelques recherches en interne, le PDG de Google, Sundar Pichai, a décidé de retarder le lancement de Gemini. Il semblerait que Google ait découvert que l’IA ne traitait pas de manière fiable certaines requêtes en dehors de l’anglais. La prise en charge des langues étrangères est l’un des facteurs clés permettant à Google de faire en sorte que Gemini surpasse GPT-4 d’OpenAI, et comme Gemini n’a pas encore atteint cette norme, son lancement a été retardé.

L’IA Gemini de Google devrait encore améliorer sa technologie actuelle, notamment le chatbot IA, Bard, Google Assistant et la recherche.

Gemini AI contre GPT-4 d’OpenAI

Plus tôt en mai, Google a présenté l’IA Gemini au monde entier lors de la présentation I/O 2023, et ici, la société a considéré qu’elle irait de pair avec PaLM 2, les deux modèles de base étant améliorés. Selon Google, il offre déjà des capacités multimodales inédites dans les précédents modèles.

Gemini a été créé dès le départ pour être multimodal, très efficace en matière d’intégration d’outils et d’API et conçu pour permettre de futures innovations, telles que la mémoire et la planification.

Il est également dit que Gemini a été en mesure de surpasser fortement GPT-4 lors de tests privés, grâce à l’utilisation d’une plus grande puissance de calcul que ce dernier. Le PDG de Google a déclaré en novembre que « l’entreprise se concentre sur la sortie de Gemini 1.0 dès que possible, en s’assurant qu’il est compétitif et à la pointe de la technologie, et nous construirons à partir de là ».

Sissie Hsiao, vice-président de Google et responsable de Bard et de Google Assistant, aurait expliqué les prouesses du chatbot Gemini en donnant un exemple : « J’ai vu des choses assez étonnantes. Par exemple, si j’essaie de faire un gâteau, et que je demande trois images des étapes à suivre pour glacer un gâteau à trois couches, Gemini créera ces images. Il s’agit d’images totalement nouvelles, pas seulement d’images trouvées sur Internet ».

Développement de l’IA chez Google

Le visage de l’IA de Google est centré sur Bard, le célèbre chatbot que la société a lancé au début de l’année, mais qui a déjà fait l’objet de critiques pour ses hallucinations en matière d’IA lors de sa sortie initiale. Cependant, Google a développé le chatbot afin d’apporter de meilleures réponses et informations aux utilisateurs, en se concentrant sur les données précises qu’il présente, Bard étant désormais capable d’accéder à des vidéos YouTube et de répondre à vos questions.

On sait également que DeepMind, la précédente acquisition de Google, s’est lancée à corps perdu dans le développement de nouveaux projets d’IA, afin d’améliorer l’offre de l’entreprise. L’entreprise a déjà créé le « Student of Games », dont l’objectif principal est de battre des joueurs humains dans divers jeux, démontrant ainsi la puissance des modèles informatiques dans le domaine des jeux.

L’IA devrait se développer davantage à l’avenir, car nous ne connaissons pas encore ses limites, puisqu’elle n’en est encore qu’à ses débuts. Cela étant dit, l’IA Gemini est la représentation parfaite des objectifs et des projets de Google en matière d’IA. Des rapports affirment aujourd’hui qu’il fera ses débuts en 2024 et qu’il cherchera à s’attaquer au célèbre OpenAI GPT-4 afin d’améliorer encore ce qu’il a à offrir.