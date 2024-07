Apple pourrait lancer des AirPods avec une caméra IR en 2026

L’analyste de TF International, Ming-Chi Kuo, reconnu pour ses prédictions précises concernant les appareils Apple, notamment l’iPhone, nous révèle des informations fascinantes sur les futurs AirPods d’Apple. Selon sa dernière enquête de la chaîne d’approvisionnement, Apple commencera la production de masse d’AirPods équipés de modules caméra en 2026. Ce système utilisera un récepteur IR analogue à celui employé pour le Face ID de l’iPhone.

Kuo explique sur son blog que la caméra IR sera fournie par Foxconn, avec des plans de production de 18 à 20 millions d’unités par an, suffisant pour équiper 10 millions de paires d’AirPods. Ces nouveaux AirPods seront conçus pour améliorer l’audio spatial et renforcer « l’écosystème de l’informatique spatiale » sur le Vision Pro et autres casques que pourrait proposer Apple dans le futur.

L’analyste décrit le fonctionnement de ce système. « Par exemple, lorsqu’un utilisateur regarde une vidéo avec le Vision Pro et porte ces nouveaux AirPods, s’il tourne la tête pour regarder dans une direction spécifique, la source sonore dans cette direction peut être accentuée pour améliorer l’expérience audio/computing spatiale ». Grâce à la caméra IR capable de « détecter les changements d’image environnementaux », des gestes aériens pourront être utilisés pour améliorer l’interaction entre l’utilisateur et l’appareil. Kuo souligne qu’Apple a déposé plusieurs demandes de brevet dans ce domaine.

Kuo affirme : « La planification d’Apple en matière de matériel, de logiciels et de services a toujours visé à renforcer la compétitivité de l’écosystème, et l’informatique spatiale ne fait pas exception. Alors que les conditions de commercialisation de l’informatique spatiale mûrissent à l’avenir, Apple, qui a une avance significative dans ce domaine, devrait générer une nouvelle et forte dynamique de croissance ».

Historique et perspectives des AirPods

En février dernier, Mark Gurman de Bloomberg avait déjà révélé qu’Apple travaillait sur des AirPods avec caméra, contrecarrant les rumeurs de l’époque selon lesquelles Apple développait une bague connectée. Dans son rapport, Gurman avait indiqué que les AirPods avec caméra portaient le nom de code interne B798. Il avait également précisé que la caméra offrirait certaines des capacités des lunettes intelligentes sans nécessiter de montures et de verres. La caméra des AirPods capturerait des données qui seraient ensuite traitées par l’IA.

Il est donc probable que nous verrons arriver les AirPods avec caméra entre 2026 et 2027.