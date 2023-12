Le remake de Resident Evil 4 ajoutera un mode VR en décembre

Une version VR n’est qu’une partie de l’attention particulière portée au remake de RE4. Le jeu est l’un des candidats les plus improbables au titre de Jeu de l’année de cette année, et c’est aussi l’un des jeux sélectionnés pour faire ses débuts sur l’iPhone 15 Pro d’Apple, aux côtés de Resident Evil Village, Death Stranding et Assassin’s Creed Mirage.

Si la perspective d’abattre des zombies en VR vous semble un peu trop difficile, RE4VR proposera un mode de jeu en stand de tir qui vous permettra de vous acclimater aux commandes et de tester les types d’armes que Leon utilisera . Et si cela s’avère encore trop, le jeu original Resident Evil 4 a également sa propre version VR disponible sur le Meta Quest 2.

« Resident Evil 4 VR Mode prend en charge l’intégralité de la campagne de l’histoire principale et offre un niveau d’immersion supplémentaire à la mission de sauvetage déchirante de Leon S. Kennedy », peut-on lire dans le communiqué de presse. « L’expérience permet aux joueurs de voir le monde terrifiant directement à travers les yeux de Leon et de s’imprégner de son environnement grâce à l’affichage 4K HDR du PlayStation VR2 ».