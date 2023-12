Telegram étend la transcription vocale aux utilisateurs gratuits et ajoute de nouvelles fonctionnalités

Si vous êtes un utilisateur qui profite gratuitement de la plateforme, vous pouvez vous réjouir du fait que la fonction de transcription vocale n’est plus une fonction premium . Vous pouvez afficher une story, réagir dans les canaux à l’aide d’emojis personnalisés, mettre en évidence des codes, etc. La possibilité de réagir avec des emojis personnalisés ajoutera une touche personnelle à chaque chaîne. De plus, lorsque vous suivez un canal, vous verrez également une liste de canaux à suivre.

Telegram, l’une des applications de messagerie les plus populaires, rivale de WhatsApp, est connue pour être en avance sur ses concurrents dans de nombreux domaines. Et il semble que Telegram veuille continuer à apporter de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience d’utilisation de l’application pour ses utilisateurs.