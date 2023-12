Microsoft Copilot est désormais plus visible sur Windows 11

Ce n’est un secret pour personne que Microsoft est très impliquée dans le monde de l’IA générative. Avec Bing Chat, Copilot, et même une tentative de recrutement de Sam Altman, PDG d’OpenAI, pour sa propre équipe d’IA, il est certain que Microsoft veut pousser de plus en plus fort dans ce domaine.

Copilot, son assistant génératif d’IA, est présent dans de nombreux logiciels de Microsoft, y compris Windows, et aujourd’hui, la société semble tester un nouveau changement qui rendra Copilot beaucoup plus visible.

Microsoft teste un changement dans la dernière version Insider de Windows 11, qui affichera une icône Copilot en couleur à droite de la barre des tâches, juste à côté de l’icône de la cloche de notifications. En cliquant dessus, vous ferez apparaître le volet latéral de l’assistant Copilot et pourrez poser des questions.

Comme vous le savez peut-être, c’est là que se trouvait le bouton « Afficher le bureau ». Dans le cadre de ce changement, le bouton Copilot (qui est également en couleur, contrairement à d’autres icônes sur le côté droit de la barre des tâches, probablement dans le but d’attirer l’attention sur lui) le remplacera par défaut. Avec ce changement, Microsoft souhaite rendre l’assistant Copilot « plus clair et plus facilement accessible en le rapprochant de l’endroit où s’ouvre le volet Copilot ».

Si cette modification peut sembler utile pour certaines personnes, d’autres pourraient ne pas l’apprécier autant et pourraient même y voir une tentative de Microsoft de rendre Copilot encore plus visible. Cependant, l’avantage, c’est qu’il existe un moyen de revenir au comportement précédent en allant dans le menu Paramètres et en naviguant vers Personnalisation > Barre des tâches. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches pour accéder à ce menu. Si vous n’êtes pas du genre à utiliser activement l’IA générative pour toutes vos tâches quotidiennes et à lui trouver une réelle utilité, ce bouton ne vous sera peut-être pas très utile et restera probablement inutilisé la plupart du temps.

Cette fonctionnalité est encore en cours de test dans les versions Insider de Windows 11, il est donc possible qu’elle soit modifiée ou supprimée avant d’être déployée sur tous les PC. Microsoft ajoute également Copilot à Windows 10 avec le bouton au même endroit.