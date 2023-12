TikTok annonce un investissement massif de 12 milliards d’euros pour des datacenters en Europe

Une fois achevé, TikTok affirme que son site norvégien sera le « plus grand centre de données d’Europe fonctionnant à 100 % à l’énergie renouvelable » , faisant même allusion à l’utilisation de la chaleur qu’il produira. D’autres entreprises ont déjà commencé à explorer des pistes pour chauffer des piscines et des maisons avec leur chaleur résiduelle.

En outre, son centre de données en Norvège est en passe de devenir neutre en carbone d’ici 2030. Toutes les entreprises sont soumises à une forte pression pour réduire les émissions et renforcer la durabilité environnementale, mais les centres de données ont fait l’objet d’un examen encore plus minutieux ces derniers mois en raison de leur immense consommation de ressources naturelles et d’énergie.

Cette semaine, TikTok a pris possession de son centre de données norvégien dans la région de Hamar, et plus précisément du premier des trois bâtiments du site. Ces trois bâtiments sont destinés à héberger les données des clients.

TikTok espère ainsi apaiser ses clients après qu’il a été révélé que les employés chinois de l’entreprise pouvaient accéder aux données des utilisateurs dans d’autres régions, ce qui a suscité des inquiétudes en matière de sécurité et de protection de la vie privée, sans compter les tensions géopolitiques actuelles entre la Chine et d’autres pays, dont les États-Unis.

Le projet financera l’implantation de trois datacenters — un en Norvège et deux en Irlande — ainsi que des travaux sur la sécurité et la protection de la vie privée.