Le design du Huawei P70 apparaît dans une étrange fuite

Le Huawei Mate 60 Pro donne encore des cauchemars à certains fonctionnaires américains, et maintenant Huawei se prépare à sortir quelque chose d’autre. S’agirait-il du Huawei P70 ou d’un autre smartphone de la gamme Nova ?

Eh bien, quelques fuites de rendu circulent, mais elles sont quelque peu douteuses, comme le souligne Android Headlines. Sur Weibo, la populaire plateforme de microblogging chinoise, trois images sont apparues. Elles ressemblent à ce qui semble être un modèle 3D d’un smartphone et il y a une marque Xmage présente à l’arrière.

S’agit-il du Huawei P70 ou d’un éventuel Huawei Nova ? Xmage serait le nom du système de photographie pour mobile de Huawei, qui a perdu son partenariat avec l’entreprise de photographie Leica l’année dernière. Certains affirment qu’il s’agit du design du Huawei P70, tandis que d’autres prétendent qu’il s’agit du Huawei Nova 12 Ultra.

Les rendus 3D ne montrent que le dos de l’appareil dans ces images. Il y a trois caméras à l’arrière, alignées verticalement. La caméra la plus haute semble accueillir le plus grand capteur. Il est nettement plus grand que les autres.

La fuite sur le design offre un aperçu d’une plaque arrière légèrement incurvée et inclut également tous les boutons physiques sur le côté droit. Le bouton d’alimentation/verrouillage est le plus bas, tandis qu’il est surmonté de deux boutons de contrôle du volume.

Un lancement début 2024 ?

On ne sait pas grand-chose sur la prochaine série Huawei P70, mais le rapport indique qu’il est possible que le processeur Kirin 9000 s soit utilisé. Il s’agit de la puce que SMIC et Huawei ont annoncée il y a quelque temps, un processeur de 7 nm qui prend en charge la connectivité 5G.

Étant donné que la série Huawei P60 est apparue en mars 2023, la série Huawei P70 est probablement attendue à peu près à la même époque, en 2024.