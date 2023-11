Le OPPO Find X7 Pro apparait dans une photo en direct

Bien que la taille réelle de la batterie utilisée dans le Find X7 Pro ne soit pas connue, les rumeurs indiquent qu’elle supportera une charge filaire de 100W et une charge sans fil de 50 W. Le Find X6 Pro était équipé d’une batterie de 5000 mAh, on ne serait pas surpris de voir une capacité inférieure pour le Find X7 Pro.

Les quatre caméras comprennent une caméra large de 50 mégapixels soutenue par le capteur LYT900 de 1 pouce de Sony, le même que celui qui soutiendrait la caméra primaire de 50 mégapixels sur le OnePlus 12. Les deux caméras périscopiques comprennent une caméra capable de fournir un zoom optique de 2,7 x utilisant le capteur IMX890 de Sony. La seconde caméra périscopique est soutenue par un capteur Sony IMX858 de 50 mégapixels et offre un zoom optique jusqu’à 6x. Le dernier capteur est destiné à l’appareil photo ultra grand-angle de 50 mégapixels et sera également un capteur Sony IMX890. Hasselblad pourrait inclure quelques filtres dans le système photographique du Find X7 Pro, notamment un mode Portrait et un mode Bokeh Flare Portrait.