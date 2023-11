Apple sortira en 2024 la plus grande tablette iPad Pro de tous les temps

Toutes les sources n’ont pas raison à chaque fois qu’ils publient un article sur « X », Weibo ou toute autre plateforme qu’ils utilisent. Prenons l’exemple de Majin Bu. Il y a quelques jours, il a posté un tweet relayé par AppleInsider contenant des informations sur la prochaine gamme d’iPad Pro dont il dit avoir été informé.

This is what I was told about the new iPad Pro 2024 lineup.

New design with thinned bezels, 11, 12.9 and 14.1

The first two OLED, the 14.1 mini LED to keep costs down

M3 with 8GB RAM, 12 core GPU

Display up to 3000 nits

New Apple Pencil 3 with interchangeable magnetic tips (for… pic.twitter.com/PtOV7y93IW

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) November 21, 2023